Ranný brífing: Pápež za rast prípadov nemôže

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

21. sep 2021 o 23:31 Michal Deliman

Slovenskí vedci mapujú domáce dianie pre kontroverzný čínsky think-tank, ktorý je de facto podriadený vláde v Pekingu. Tá by získané informácie mohla využívať na ovplyvňovanie verejnej mienky či rozhodnutia politikov na Slovensku. Akademici sa bránia a bezpečnostné riziko nevidia.

Dušan Kováčik začínal ako nádejný mladý prokurátor, po 17 rokoch vo funkcii skončí na 14 rokov za mrežami a s prepadnutým majetkom. Smutnému príbehu skorumpovaného špeciálneho prokurátora sa venuje dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Čína si kúpila slovenských vedcov a sleduje cez nich dianie v krajine

Za rastom nových prípadov nie je pápež, ale svadby, školy či zber zemiakov

Tisíce študentov promujú s kúpenými prácami. Píšu im ich zamestnanci škôl

Nemci volia aj budúcnosť Únie, meno kancelára môže zmeniť prístup k dlhom

Fanúšikovia vydávali opičie pazvuky. Maďari dostali jednu z najvyšších pokút v histórii

Objavil sa nový literárny idol, no vydržal len 24 hodín. Zničil sa sám, na twitteri

Čína si kúpila vedcov a sleduje Slovensko

Ekonomická univerzita v Bratislave posiela Číne zvodky. (zdroj: TASR)

Viacerí akademici z Ekonomickej univerzity spolupracujú s problematickým čínskym think-tankom. Už niekoľko rokov mu dodávajú pravidelné monitoringy o dianí na Slovensku, a tak zrejme aj čínskej komunistickej vláde.

Jeden z takýchto textov sa napríklad venuje udržateľnosti nášho dôchodkového systému a úvahám ministra práce o rodičovskom bonuse, ďalší tomu, ako sa menila slovenská pozícia k výstavbe plynovodu Nord Stream 2.

Experti na Čínu hovoria, že využíva miestnych akademikov, aby dohnala vlastný nedostatok znalostí o tomto regióne. Získané kontakty by chcela tiež využívať na ovplyvňovanie verejnej mienky a rozhodnutia politikov.

Problematická je napríklad aj spolupráca Technickej univerzity v Košiciach s firmou Huawei na vývoji umelej inteligencie. Existuje podozrenie, že výsledky výskumu chce Čína použiť na novú technológiu rozpoznávania ľudí, ktorú môžu využívať proti Ujgurom.

Spolupráca ako prejav bezvedomia: Spolupráca slovenskej akademickej obce s Číňanmi je ďalším z prejavov geopolitického bezvedomia. A v dôsledkoch až vlastizradného správania univerzitných elít, píše Peter Schutz.

Za rastom nových prípadov nie je pápež, ale svadby, školy či zber zemiakov

Pápež František v Šaštíne. (zdroj: SME/Marko Erd)

PCR testy odhalili 880 nakazených, laboratóriá ich vyhodnotili 10 475. Počet hospitalizovaných stúpol o 49, v nemocniciach tak aktuálne leží 438 pacientov. Pribudlo aj ďalších sedem úmrtí. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 281 ľudí.

Na najväčšie pápežské stretnutie do Šaštína prišlo asi 50-tisíc ľudí. Drvivá väčšina z nich bola zaočkovaná, no nemalo by to mať významný vplyv na epidemickú situáciu. Niektorí ľudia sa tam určite infikovali, no v celkových dátach to neuvidíme, domnieva sa matematik Richard Kollár.

Obavy odborníkov, že podujatia počas návštevy pápeža sa stanú ohniskami nákazy, sa tak zrejme nenaplnia. Epicentrá šírenia covidu dnes nie sú v kresťanských komunitách, ale na školách, svadbách, rodinných oslavách, pracoviskách, ale napríklad aj pri zbere zemiakov.

Myslia si to regionálni hygienici z najtmavších okresov v covidovom automate, ktorí tak ako v predchádzajúcich dvoch vlnách trasujú úzke kontakty nakazených.

Regionálne úrady hygienikov sa v lete posilnili, prijali nových ľudí na telefonovanie, takže už dokážu trasovať aj cez víkendy. No aj tak tvrdia, že im dnes ide práca ťažšie. Môže za to infekčnejší delta variant, ale aj rastúca neochota ľudí, ktorým volajú.

Prezidentka v OSN odsúdila vakcinačný egoizmus: Na celom svete bolo podaných viac ako päť miliárd dávok vakcín proti Covidu-19, z toho však takmer 75 percent len v desiatich krajinách. V 50 krajinách sveta je zaočkovanosť nižšia ako päť percent a v polovici z nich dosahuje len jedno percento. Tento stav je podľa prezidentky Zuzany Čaputovej zlyhaním medzinárodnej politiky, na ktoré svet hľadí v priamom prenose.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Kollár z vlády neodíde: Hoci líder OĽaNO Igor Matovič pripustil možnosť vládnej koalície bez Sme rodina, strana Borisa Kollára vo vláde zatiaľ zostáva. Lídri strán vládnej koalície na koaličnej rade odchod Sme rodina neriešili.

Hoci líder OĽaNO Igor Matovič pripustil možnosť vládnej koalície bez Sme rodina, strana Borisa Kollára vo vláde zatiaľ zostáva. Lídri strán vládnej koalície na koaličnej rade odchod Sme rodina neriešili. Prokurátor zrušil obvinenie novinárov: Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava po preskúmaní vyšetrovacieho spisu v rámci dozorového oprávnenia zrušil ako nezákonné a neopodstatnené, ale aj arbitrárne uznesenie o vznesení obvinenia dvojici novinárov Denníka N.

Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava po preskúmaní vyšetrovacieho spisu v rámci dozorového oprávnenia zrušil ako nezákonné a neopodstatnené, ale aj arbitrárne uznesenie o vznesení obvinenia dvojici novinárov Denníka N. Prečo Mičev skončil: Odvolanému riaditeľovi Múzea SNP Stanislavovi Mičevovi vyčíta rezort kultúry rôzne pochybenia, napríklad, že nemal vykonanú revíziu zbierkových predmetov alebo že ignoroval rokovania o rozpočte na rok 2022. Mičev podľa vlastných slov odchádza len preto, že bol hlasným kritikom rozdelenia Múzea SNP.

Tisíce študentov promujú s kúpenými prácami. Píšu im ich zamestnanci škôl

Ilustračné foto. (zdroj: Archív SME/Ján Krošlák)

V posledných rokoch sa pod mnohými politikmi zatriasli stoličky v dôsledku medializácie ich nečestnej cesty k titulom. Matovič, Kollár či Krištúfková dostali tituly za práce, v ktorých ukradli cudzie myšlienky.

Od čias, kedy spomínaní promovali, sa však metódy podvodov pri záverečných prácach značne inovovali. Najčastejšie využívaným a najťažšie odhaliteľným spôsobom je zaplatiť niekoho, kto prácu vytvorí za vás.

Nadácia Zastavme korupciu v spolupráci s dobrovoľníkmi našla spolu 22 aktívnych firiem, ktoré zarábajú písaním záverečných prác. Okrem firiem s vlastnými webmi však takéto služby ponúkajú aj desiatky fyzických osôb na internetových bazároch.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Dôchodková reforma podľa SaS: Len niekoľko týždňov po tom, ako minister práce Milan Krajniak upustil od ambície riešiť dôchodky cez ústavu a vložil do pripomienkového konania dva obyčajné zákony, prichádza s vlastným ústavným návrhom Sloboda a Solidarita. Vychádza z Krajniakových návrhov a snaží sa vyhnúť sporným bodom. Svoju predstavu chce dnes ukázať aj verejne.

Len niekoľko týždňov po tom, ako minister práce Milan Krajniak upustil od ambície riešiť dôchodky cez ústavu a vložil do pripomienkového konania dva obyčajné zákony, prichádza s vlastným ústavným návrhom Sloboda a Solidarita. Vychádza z Krajniakových návrhov a snaží sa vyhnúť sporným bodom. Svoju predstavu chce dnes ukázať aj verejne. Vízia o budúcnosti školstva: Riaditeľka Miroslava Kiripolská zapojila svoju školu do projektu pilotného overovania Štátneho pedagogického ústavu, ktorý sa bude riadiť novým spôsobom a obsahom vzdelávania. Má priniesť menej memorovania a prepájať jednotlivé vedomosti naprieč ročníkmi a jednotlivými predmetmi.

Riaditeľka Miroslava Kiripolská zapojila svoju školu do projektu pilotného overovania Štátneho pedagogického ústavu, ktorý sa bude riadiť novým spôsobom a obsahom vzdelávania. Má priniesť menej memorovania a prepájať jednotlivé vedomosti naprieč ročníkmi a jednotlivými predmetmi. Za teplo si priplatíme: MH Teplárenský holding, zastrešujúci šesť štátnych teplárenských spoločností, ktoré zásobujú teplom 320-tisíc domácností v Bratislave, Košiciach, Žiline, Trnave, Martine a vo Zvolene, koriguje svoje očakávania ohľadom cien tepla.

Nemci volia aj budúcnosť Únie, meno kancelára môže zmeniť prístup k dlhom

O kancelársky post bojujú traja kandidáti. (zdroj: SITA/AP)

Nemecké spolkové voľby budú mať zásadný vplyv na budúce fungovanie Únie. Kancelárka Angela Merkelová bola v poslednom období kľúčovou postavou pri všetkých nosných témach v Bruseli, no po šestnástich rokoch v úrade končí a meno jej nástupcu nie je vôbec jasné.

Ako bude vyzerať Únia, ak by ju na čele vlády nahradil jej stranícky kolega z Kresťansko-demokratickej únie (CDU) Armin Laschet, sociálny demokrat (SPD) Olaf Scholz, alebo kandidátka Zelených Annalena Baerbocková?

Niečo naznačujú už volebné programy strán, ale ešte viac o tom povedia výsledky a najmä následné koaličné rokovania. Nepôjde však len o post kancelára.

Pri zostavovaní budúcej koalície a teda aj pri nemeckých rozhodnutiach môžu úlohu zohrať aj Slobodní demokrati (FDP). Prieskumy totiž nasvedčujú tomu, že budúca vláda sa bude skladať až z troch strán, čo nie je v nemeckom politickom prostredí obvyklé.

FDP je prijateľná a možno bude nenahraditeľná pre kresťanských aj sociálnych demokratov, Slobodní demokrati si tak budú môcť dávať podmienky.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Odmietol rúško, zastrelil pumpára: Nemecká polícia zatkla 49-ročného muža, ktorý zavraždil zamestnanca čerpacej stanice preto, že ho upozornil na povinnosť nosenia rúška. Muž pumpára zastrelil revolverom. Počas vypočúvania sa priznal s tým, že "odmieta dodržiavať opatrenia proti šíreniu koronavírusu". Čin podľa vlastných slov spáchal "z hnevu".

Nemecká polícia zatkla 49-ročného muža, ktorý zavraždil zamestnanca čerpacej stanice preto, že ho upozornil na povinnosť nosenia rúška. Muž pumpára zastrelil revolverom. Počas vypočúvania sa priznal s tým, že "odmieta dodržiavať opatrenia proti šíreniu koronavírusu". Čin podľa vlastných slov spáchal "z hnevu". Láva ohrozuje obydlia: Láva vytekajúca zo sopky La Cumbre Vieja na ostrove La Palma postupuje smerom k moru a ohrozuje tamojšie osídlenia. Na sopke sa podľa úradov vytvoril ďalší otvor, cez ktorý uniká láva. Tá už zničila 166 domov a ohrozuje aj ďalšie sídla na ostrove.

Láva vytekajúca zo sopky La Cumbre Vieja na ostrove La Palma postupuje smerom k moru a ohrozuje tamojšie osídlenia. Na sopke sa podľa úradov vytvoril ďalší otvor, cez ktorý uniká láva. Tá už zničila 166 domov a ohrozuje aj ďalšie sídla na ostrove. Záhadná žena na Krku: V odľahlej časti chorvátskeho ostrova Krk našli zranenú ženu, ktorá rozpráva po anglicky, no nepamätá si svoje meno a nevie, ako sa tam dostala. Na policajnú výzvu zareagovalo už niekoľko ľudí, ale totožnosť ženy je stále záhadou.

Zo zahraničných webov:

Fanúšikovia vydávali opičie pazvuky. Maďari dostali jednu z najvyšších pokút v histórii

Maďarskí fanúšikovia počas zápasu Maďarsko - Anglicko. (zdroj: TASR/AP)

Maďarská futbalová reprezentácia absolvuje najbližší duel v kvalifikácii o postup na MS vo futbale 2022 proti výberu Albánska (9. októbra) pred prázdnymi tribúnami.

Taký trest Maďarom udelila Medzinárodná futbalová federácia za správanie fanúšikov maďarského mužstva, ktorí verbálne rasisticky napádali hráčov výberu Anglicka (0:4) v septembrovom súboji v Budapešti.

Šlo najmä o opičie pazvuky na adresu útočníka Raheema Sterlinga či náhradníka Juda Bellinghama, obaja sú futbalisti tmavej farby pleti.

Okrem toho Maďarský futbalový zväz dostal pokutu 200-tisíc švajčiarskych frankov, čo je v prepočte takmer 185-tisíc eur. Je to jeden z najvyšších finančných postihov, aký kedy FIFA udelila niektorému z národných zväzov.

Súčasťou trestu je aj podmienka, že v prípade opakovaných rasistických prejavov priaznivcov Maďarska počas nasledujúcich dvoch rokov príde k ďalšiemu uzavretiu hľadiska v domácich dueloch Maďarov.

Nový literárny idol vydržal len 24 hodín. Zničil sa sám, na twitteri

Z filmu Arthur Rambo. (zdroj: SSIFF)

Tvrdíte, že Francúzsko je jednotné. Ale nie je. Moja mama ho rozdelila, keď opustila Alžírsko a prišla sem žiť. Rozdelila ho - a ja som ten zvyšok, ktorý nikam nepatrí. Takto sa francúzskym politikom prihováral mladý spisovateľ Karim D. vo svojej knihe Débarquement. Vylodenie.

Mal len dvadsaťjeden rokov, ale už sa stal senzáciou. Literárnou hviezdou. Jeho hlas bol kritický, ale nebola v ňom nenávisť. Bol schopný osloviť politikov so zlým svedomím, aj mladých ľudí so zlými skúsenosťami.

Ďakujem, že si povedal za mňa to, na čo som ja nenachádzal slová, písali mu kamaráti, keď ho videli rozprávať v legendárnej literárnej relácii. Vzápätí šiel na večierok s parížskou smotánkou a dostával ponuky na spoluprácu všetkého možného druhu. Keby chcel, mohol by podľa svojej knihy aj sám nakrútiť film.

Kým oslavoval a pripíjal si na budúcnosť, niekto vytiahol jeho minulosť a upozornil na príspevky, ktoré posledných päť rokov publikoval pod menom Arthur Rambo na twitteri. Ich obsah zapôsobil na Francúzov ako menšie zemetrasenie, bol to otras, ktorý nevedeli spracovať.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Emmy ovládli streamovacie služby: Komediálny seriál Ted Lasso a dramatický seriál Koruna sa stali víťazmi 73. ročníka odovzdávania amerických televíznych cien Emmy. Pokračoval tak trend z predchádzajúcich rokov, v rámci ktorého sa v televíznom sektore presadzujú streamovacie platformy.

Komediálny seriál Ted Lasso a dramatický seriál Koruna sa stali víťazmi 73. ročníka odovzdávania amerických televíznych cien Emmy. Pokračoval tak trend z predchádzajúcich rokov, v rámci ktorého sa v televíznom sektore presadzujú streamovacie platformy. Novinky na Netflixe a Apple TV+: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru, a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru, a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku. Cruz o hereckých egách: Penélope Cruz hrá v novej komédii s názvom Competencia oficial excentrickú režisérku Lolu, ktorá do svojho filmu obsadí dvoch hercov s rozličnými predstavami o tom, čo je umenie. Chce od nich, aby zahrali dvoch bratov - rivalov, a želanie sa jej do bodky splní.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Matúš Kostolný. (zdroj: SME)

Ako si vysvetľuje také rýchle zrušenie obvinenia? Nemohli naozaj zverejnením identity Petra Tótha ohroziť? A majú sa slovenskí novinári pripraviť na odpočúvanie a ďalšie útoky? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so šéfredaktorom Denníka N Matúšom Kostolným.

Pravidelná dávka: Ježiš a jeho židovský kontext

