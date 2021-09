Premiér zdôraznil dôležitosť úcty voči profesii novinárov

Heger privítal členov monitorovacej skupiny z Výboru pre demokraciu.

22. sep 2021 o 10:49 SITA

BRATISLAVA. Je dôležité, aby sa zvyšoval rešpekt a úcta voči profesii novinárov, aby mohli robiť svoju profesiu bezpečne a plnohodnotne.

Pred dnešným rokovaním vlády to povedal premiér Eduard Heger (OĽaNO).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Riešenie problému ochrany novinárov je v dvoch rovinách. Jednak o zmene legislatívy, ktorú sme predstavili, ktorú pripravuje ministerka kultúry a do konca roka by mala byť v parlamente. Taktiež je to aj o istej kultúre úcty k tejto profesii, a tu Slovensko má ešte pred sebou dlhú cestu,“ povedal premiér.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Šéfredaktor Kostolný: Musíme sa pripraviť na útoky, zastrašiť sa nedáme Čítajte

Heger na Slovensku tiež privítal členov monitorovacej skupiny z Výboru Európskeho parlamentu pre demokraciu, právny štát a základné práva, s ktorými sa pred rokovaním vlády stretol.

Ocenil ich prítomnosť na Slovensku a to, že s nimi mohol viesť diskusiu o právnom štáte v kontexte udalostí na Slovensku.

„Som veľmi rád, že aj oni nám komunikovali to, že je dobré, že Slovensko prechádza fázou očisty justície, prokuratúry a polície. Bola to konštruktívna diskusia a som rád, že nám vyjadrili podporu v tom, čo robíme,“ uzavrel premiér.