Súdna rada zvolila Mariána Trenčana za kandidáta na podpredsedu Najvyššieho správneho súdu

Vymenovať ho musí ešte prezidentka.

22. sep 2021 o 11:58 TASR

BRATISLAVA. Súdna rada SR v stredu na svojom zasadnutí zvolila kandidáta na podpredsedu Najvyššieho správneho súdu. Stal sa ním sudca NSS SR Marián Trenčan.

Vymenovať ho musí ešte prezidentka Zuzana Čaputová.

Trenčan získal jednoznačnú podporu všetkých trinástich prítomných členov súdnej rady. "Súdna rada SR tak predkladá prezidentke návrh na vymenovanie Trenčana za podpredsedu NSS SR," dodal predseda súdnej rady Ján Mazák.

"Vážim si to a prijímam to so všetkou pokorou a vážnosťou," reagoval po schválení kandidatúry Trenčan. Ten pred hlasovaním členov súdnej rady absolvoval krátku osobnú prezentáciu.

"Po debate s predsedom NSS SR Pavlom Naďom sme zistili, že máme rovnaké predstavy o fungovaní a smerovaní súdu, preto som prijal návrh na kandidatúru na post podpredsedu NSS SR," vysvetlil Trenčan. Dodal, že na súde aktuálne pôsobí 21 sudcov, do konca roka by mali byť prijatí ešte dvaja.

Spresnil zároveň, že postupne sa na NSS SR vytvoria aj kolégiá.

Trenčana do funkcie navrhli predseda NSS SR Pavol Naď a Sudcovská rada Okresného súdu Bratislava III. Naď v nominácií argumentoval tým, že ide o sudcu s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti správneho súdnictva.

Trenčan v minulosti pôsobil ako predseda správneho kolégia na Najvyššom súde SR.

Vznik NSS SR priniesla minuloročná reforma justície. NSS SR má postavenie ako Najvyšší súd SR v oblasti správneho práva. Okrem toho naň prešli kompetencie disciplinárneho stíhania sudcov i prokurátorov a v určitom rozsahu aj ostatných právnických profesií. Tiež rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Svoju rozhodovaciu činnosť spustil od 1. augusta.