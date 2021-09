Ranný brífing: Matovič stopol Kollárovi srdcovku, prioritu má paragraf 363

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

22. sep 2021 o 23:23 Michal Deliman

Nájomné byty, vlajkovú loď programu Sme rodina, Igor Matovič odkladá, kým sa nezmení sporný paragraf 363. A to Boris Kollár pred voľbami sľuboval postaviť až 25-tisíc nájomných bytov ročne. Teraz tvrdí, že im v koalícii hádžu polená pod nohy a začínajú byť nepohodlnými.

Času na záchranu planéty máme už veľmi málo. A vôbec nejde o vyvolávanie paniky, dopady klimatickej zmeny zažívame už teraz. Čo nás najbližšie desaťročia čaká a môže každý z nás vývoj nejako ovplyvniť? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Nájomné byty pôjdu nateraz bokom, odkázal Matovič Kollárovi

Vyhrala sporný tender. Záchranka LSE nelegálne zamestnávala ľudí

Šesťkrát väčší dlh ako Slovensko. Je Evergrande nový Lehman Brothers?

Ťažba v lome berie Čechom vodu. Poliaci majú platiť pol milióna denne

Mladý cyklista Svrček podpísal kontrakt s najlepším tímom sveta

Holanďania sa scvrkávajú. Štatistici vinia migráciu, vedci vidia vinníka inde

Nájomné byty pôjdu nateraz bokom, odkázal Matovič Kollárovi

Boris Kollár sľuboval výstavbu nájomných bytov už pred parlamentnými voľbami. (zdroj: SITA)

Najprv Igor Matovič kritizoval Borisa Kollára za to, že sa nechce podieľať na očiste systému spravodlivosti na Slovensku, teraz mu siaha aj na jeho srdcovú tému - výstavbu nájomných bytov.

"Všetky nájomné byty a ostatné zámienky musia ísť bokom," odkázal Matovič iba deň po tom, čo Boris Kollár vyhlásil, že ak im neprejdú zmeny k nájomnému bývaniu a exekučnej amnestii, z koalície možno odídu sami. Výstavba nájomných bytov bola Kollárovou kľúčovou témou aj pred parlamentnými voľbami.

Matovič teraz hovorí, že zákon od Sme rodina tak, ako ho predložili, nemá podporu a nezaregistroval ani to, že by s ním súhlasili ekonómovia.

Líder OĽaNO Kollárovmu hnutiu tiež vyčíta, že tému nájomného bývania či zmien v exekúciách využíva ako zámienku na to, aby odklonili debatu od podstaty - zabezpečenia spravodlivosti na Slovensku.

Prioritu majú podľa Matoviča zmeny sporného paragrafu 363 Trestného poriadku, ktorý dáva generálnemu prokurátorovi právomoc zrušiť trestné stíhanie, ako sa to stalo v prípade nominanta Sme rodina Vladimíra Pčolinského.

Čo keď zahučia na neschopnosť: Sú iste situácie, keď sú rozpory nezmieriteľné a treba sa rozísť. To je politika. A potom sú situácie, keď sa k rozchodu partneri navzájom vyburcujú. Tomu už sa hovorí hlúposť, píše Peter Tkačenko.

Sú iste situácie, keď sú rozpory nezmieriteľné a treba sa rozísť. To je politika. A potom sú situácie, keď sa k rozchodu partneri navzájom vyburcujú. Tomu už sa hovorí hlúposť, píše Peter Tkačenko. Problémom je Žilinka, nie 363: Veľmi reálne podozrenie (skutočnosť?), že očista so Žilinkom nie je možná, súčasne vysvetľuje, prečo ho Rodina pretláčala tak ultimatívne, píše Peter Schutz.

Veľmi reálne podozrenie (skutočnosť?), že očista so Žilinkom nie je možná, súčasne vysvetľuje, prečo ho Rodina pretláčala tak ultimatívne, píše Peter Schutz. Kollár zas niečo chce: V najhoršej nočnej more si vieme predstaviť, že si od používania paragrafu 363 sľubuje spôsob, ako predávať odpustky. Akoby to boli, bože odpusť, lístky na vlek, píše Zuzana Kepplová.

V najhoršej nočnej more si vieme predstaviť, že si od používania paragrafu 363 sľubuje spôsob, ako predávať odpustky. Akoby to boli, bože odpusť, lístky na vlek, píše Zuzana Kepplová. Matovič žne, čo u Kollára zasial: Matovič sa ulakomil na perspektívu pohodlnej väčšiny s možnosťou hocikedy obísť Veroniku Remišovú a Richarda Sulíka. Tomu sa dá ľudsky a sčasti aj politicky rozumieť, nič to však nemení na tom, že to bola hrubá chyba, píše Peter Tkačenko.

Záchranka LSE nelegálne zamestnávala ľudí

Po kedysi dominantnej záchranke Falck získala v tendri z roku 2019 najviac pozemných staníc záchranka LSE - Life Star Emergency. (zdroj: SITA)

Víťaz sporného tendra na záchranky LSE - Life Star Emergency nelegálne zamestnával desiatky ľudí. Prišiel na to pri kontrole v záchranke trenčiansky inšpektorát práce.

"Inšpektorát práce Trenčín zistil porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v prípade 58 osôb," vysvetľuje hovorca inšpektorátu Juraj Hajšo. Porušenie zákazu podľa Hajša spočívalo v tom, že záchranka neprihlásila spomínaných pracovníkov do registra sociálnej poisťovne, za čo dostala pokutu 23-tisíc eur.

Firma z Limbachu pri Pezinku vyhrala v roku 2019 za vlády Petra Pellegriniho tender v celkovej hodnote 800 miliónov eur aj vďaka tomu, že väčšina členov výberovej komisie na pridelenie staníc záchraniek mala na ňu väzby.

Po tendri navrhla vtedajšia ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská odvolať šéfa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Tomáša Haška, ktorý ho organizoval. Následne ho vláda odvolala. Prípad prešetruje Národná kriminálna agentúra.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Koronavírus na Slovensku: Pozitívny výsledok PCR testu malo 1 180 osôb, laboratóriá pritom vykonali 10 898 vyšetrení. Pribudlo aj deväť nových úmrtí. Počet hospitalizovaných sa znížil o jedného na 437 pacientov. Prvú dávku vakcíny dostalo 2 703 ľudí. Od 27. septembra bude podľa covid automatu v stupni monitoringu už len jeden okres, v stupni ostražitosti bude 34 okresov, v prvom stupni ohrozenia 39 okresov a v druhom stupni ohrozenia bude päť okresov.

Pozitívny výsledok PCR testu malo 1 180 osôb, laboratóriá pritom vykonali 10 898 vyšetrení. Pribudlo aj deväť nových úmrtí. Počet hospitalizovaných sa znížil o jedného na 437 pacientov. Prvú dávku vakcíny dostalo 2 703 ľudí. Od 27. septembra bude podľa covid automatu v stupni monitoringu už len jeden okres, v stupni ostražitosti bude 34 okresov, v prvom stupni ohrozenia 39 okresov a v druhom stupni ohrozenia bude päť okresov. Kaľavského obvinili pre korupciu: Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry obvinil bývalého šéfa operatívcov NAKA Jána Kaľavského pre pokračujúcu korupčnú trestnú činnosť spáchanú v súbehu s pokračujúcim trestným činom zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry obvinil bývalého šéfa operatívcov NAKA Jána Kaľavského pre pokračujúcu korupčnú trestnú činnosť spáchanú v súbehu s pokračujúcim trestným činom zneužívania právomoci verejného činiteľa. Mazák obnovovať dôveru nebude: Súdna rada neschválila nomináciu svojho predsedu Jána Mazáka za člena pracovnej skupiny pre obnovu dôvery v právny štát. Podľa viacerých členov rady nie je vhodné, aby bol sudca členom skupiny, ktorá nie je čisto odborná.

Šesťkrát väčší dlh ako Slovensko. Je Evergrande nový Lehman Brothers?

Čínska developerská spoločnosť Evergrande. (zdroj: TASR/AP)

Po mesiacoch, počas ktorých svetové indexy bezhlavo lámali nové maximá, prišla pochmúrnejšia realita a prepady na akciových trhoch. Investorom nedáva spávať hneď niekoľko problémov.

Ide o výrazné spomalenie hlavných ekonomík sveta, vysoké ceny energií, ktoré predražujú výrobu, vysokú infláciu či o obava z uťahovania menových stimulov zo strany centrálnych bánk (je to aktuálna otázka americkej centrálnej banky Fed).

V neposlednom rade trhom kolujú znepokojivé informácie o vážnych problémoch čínskeho developerského gigantu Evergrande. Ten je na pokraji platobnej neschopnosti. Táto firma je taká obrovská, že by mohla v prípade krachu poškodiť ekonomiku Číny a problémy by sa mohli preliať do celého sveta.

Obavy z toho, že by sa Evergrande mohla stať čínskou obdobou americkej banky Lehman Brothers, ktorej krach v roku 2008 odštartoval globálnu finančnú krízu, vyvolal prepad európskych i amerických akcií začiatkom týždňa. V utorok bolo obchodovanie na trhoch až prekvapivo pokojné a môže pripomínať ticho pred búrkou. Všetko bude závisieť od toho, čo urobí čínska vláda.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Dlh stále rastie: Novela zákona o rozpočtovej zodpovednosti je po lete opäť v parlamente a tentokrát to vyzerá na dohodu. Aspoň čiastočnú. Cez pozmeňujúci návrh sa do existujúceho zákona majú dostať aspoň výdavkové stropy. Bude to stačiť?

Novela zákona o rozpočtovej zodpovednosti je po lete opäť v parlamente a tentokrát to vyzerá na dohodu. Aspoň čiastočnú. Cez pozmeňujúci návrh sa do existujúceho zákona majú dostať aspoň výdavkové stropy. Bude to stačiť? Dôchodkový zákon z dielne SaS: Koaličná SaS chce predložiť do parlamentu návrh ústavného zákona o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe. Strana deklarovala, že jej členovia sú otvorení názorom odborníkov, ktorých návrhy môžu do ústavného zákona zapracovať, ak na nich bude zhoda.

Koaličná SaS chce predložiť do parlamentu návrh ústavného zákona o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe. Strana deklarovala, že jej členovia sú otvorení názorom odborníkov, ktorých návrhy môžu do ústavného zákona zapracovať, ak na nich bude zhoda. Trest za vydieračskú kampaň: Bývalý spolumajiteľ Arca Capital Pavol Krúpa má zaplatiť viac než 32 miliónov dolárov (27,26 milióna eur) českému podnikateľovi Zdeňkovi Bakalovi za to, že proti nemu viedol dlhodobú vydieračskú kampaň. Rozhodol o tom americký federálny súd v Južnej Karolíne.

Ťažba v lome berie Čechom vodu. Poliaci majú platiť pol milióna denne

Hnedouhoľný lom Turów už lemuje nemeckú hranicu, blíži sa aj k českej. (zdroj: wikipedia.com/CC)

V malej obci Uhelná žije len asi päťdesiatka obyvateľov. Jej hlavná ulica sa končí v lese s tabuľou štátna hranica. Pohraničná obec sa nachádza na severe Česka, v cípe, kde sa stretávajú Poľsko, Nemecko aj Česko.

Aj dianie v tejto obci stojí za asi najvážnejším konfliktom medzi Poľskom a Českom za posledné desaťročia. Dôvodom je miznúca voda zo studní aj čoraz väčšia prašnosť. Len dva kilometre od obce totiž leží jedna z najväčších hnedouhoľných baní v Poľsku.

Ťažbe v lome Turów sa mala pred rokom skončiť licencia, vláda však chce, aby sa s ňou pokračovalo až do roku 2044. Česko sa obáva, že ďalšia ťažba aj rozširovanie lomu bude ohrozovať nielen zásoby pitnej vody. Obrátilo sa preto na Súdny dvor EÚ.

Súd o zastavení ťažby rozhodol ešte v máji, Poľsko však verdikt ignoruje. Od pondelka preto súd vymeral Poľsku aj pokutu – za každý ďalší deň ťažby má Česku platiť pol milióna eur. Ani to však ťažobnú spoločnosť a štát nemusí odradiť, tvrdia miestni.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Merkelová zachraňuje kampaň: Hovorila, že sa bude držať mimo predvolebnej kampane, no teraz, keď jej stredopravá strana čelí hrozbe možno až historickej porážky, spúšťa nemecká kancelárka Angela Merkelová na poslednú chvíľu pokus o zdvihnutie popularity svojho možného nástupcu.

Hovorila, že sa bude držať mimo predvolebnej kampane, no teraz, keď jej stredopravá strana čelí hrozbe možno až historickej porážky, spúšťa nemecká kancelárka Angela Merkelová na poslednú chvíľu pokus o zdvihnutie popularity svojho možného nástupcu. Zahoďte čínske smartfóny: Litovské ministerstvo obrany varuje občanov pred kúpou čínskych smartfónov. Ak už takýto telefón Litovčania vlastnia, odporúča sa ho čo najskôr zbaviť. Ministerstvo v správe z vyšetrovania kyberbezpečnosti čínskych smartfónov na domácom trhu opisuje viaceré bezpečnostné riziká.

Litovské ministerstvo obrany varuje občanov pred kúpou čínskych smartfónov. Ak už takýto telefón Litovčania vlastnia, odporúča sa ho čo najskôr zbaviť. Ministerstvo v správe z vyšetrovania kyberbezpečnosti čínskych smartfónov na domácom trhu opisuje viaceré bezpečnostné riziká. Žena so stratou pamäte je Slovenka: Chorvátska polícia identifikovala ženu so stratou pamäte, ktorú našli na ostrove Krk. Ako sa uvádza vo vyhlásení policajného zboru Prímorsko-gorskokotarskej župy, v spolupráci s verejnosťou, médiami a príslušnými orgánmi v Chorvátsku aj v zahraničí sa ju podarilo identifikovať ako 57-ročnú Slovenku.

Zo zahraničných webov:

Mladý cyklista Svrček podpísal kontrakt s najlepším tímom sveta

Martin Svrček. (zdroj: jmphoto/SZC)

Talentovaný slovenský cyklista Martin Svrček bude v budúcej sezóne jazdiť za tím, ktorý v ostatných rokoch dominuje v počte víťazstiev. Stále len 18-ročný pretekár podpísal kontrakt s tímom Deceuninck - Quick-Step.

"Martin je komplexný pretekár, veľmi silný v stúpaniach a s vynikajúcim šprintom," uvádza belgický tím na svojom oficiálnom webe.

Rodák z malej obce Nesluša, ktorý aktuálne pôsobí v tíme Franco Ballerini, dosiahol v tejto sezóne už pätnásť víťazstiev a na nedávnom európskom šampionáte finišoval v pretekoch s hromadným štartom ôsmy.

Zvíťazil napríklad na juniorskom Strade Bianche. Jednodňové preteky v Toskánsku sa išli v máji počas Giro d'Italia. Na rovnakej trase profesionáli zopár dní po junioroch bojovali v rámci náročnej jedenástej etapy.

Mal viac ponúk: Najväčší slovenský talent mal ponuky z viacerých tímov. Zvolil si belgický tím Deceuninck, ktorý podľa jeho slov patrí k najsilnejším na svete.

Holanďania sa scvrkávajú. Štatistici vinia migráciu, vedci vidia vinníka inde

Najvyšší národ na svete sa scvrkáva. Na zábere sú holandskí futbalisti. (zdroj: SITA/AP)

Dlhé roky drží Holandsko svetový titul za to, že má najvyšších obyvateľov na planéte. Nové údaje z Národného štatistického úradu však naznačujú, že výška priemerného Holanďana sa zmenšuje. Vedci si tak lámu hlavu prečo.

Holanďania sú stále najvyšší na svete - muži majú v priemere niečo nad 1,8 metra a ženy nad 1,69 metra. Zdá sa však, že rast, vďaka ktorému sa krajina desaťročia objavovala na vrchole grafov, sa zastavil.

Holanďanky narodené v roku 2001 sú v priemere o viac ako 1,2 centimetra nižšie ako tie, ktoré sa narodili v roku 1980. U mužov tvorí rozdiel jeden centimeter. Pokles podľa štatistikov čiastočne súvisí so "zvýšenou imigráciou nových nižších obyvateľov a detí, ktoré sa im narodili v Holandsku".

To však nevysvetľuje, prečo rast stagnuje aj u generácií, v rámci ktorých sa každý rodič narodil v Holandsku, alebo tých, v ktorých sa všetci štyria starí rodičia narodili v tejto krajine.

V skratke ďalšie správy z vedy a techniky:

Približuje matematiku iným: Jeho nešťastnou povahou je, že občas urobí nemiestny vtip. Možno aj preto majú vysokoškolské prednášky matematika Zbyňka Kubáčka na YouTube státisíce pozretí. Kubáček v rozhovore hovorí aj o tom, prečo je dôležité nemať k matematike odpor a prečo je problém, že vyučovanie je založené iba na drilovaní.

Jeho nešťastnou povahou je, že občas urobí nemiestny vtip. Možno aj preto majú vysokoškolské prednášky matematika Zbyňka Kubáčka na YouTube státisíce pozretí. Kubáček v rozhovore hovorí aj o tom, prečo je dôležité nemať k matematike odpor a prečo je problém, že vyučovanie je založené iba na drilovaní. Prečítali najstaršiu DNA: Takmer pred 40 rokmi sa vedcom podarilo prvýkrát prečítať DNA druhu, ktorý už neexistuje. Bol ním druh zebry, ktorý vyhynul 140 rokov dozadu. Odvtedy sa vedcom podarilo odhaliť čítaním tzv. starobylej DNA ešte omnoho viac. Analyzovali napríklad mamutie zuby, ktoré sú viac ako milión rokov staré.

Takmer pred 40 rokmi sa vedcom podarilo prvýkrát prečítať DNA druhu, ktorý už neexistuje. Bol ním druh zebry, ktorý vyhynul 140 rokov dozadu. Odvtedy sa vedcom podarilo odhaliť čítaním tzv. starobylej DNA ešte omnoho viac. Analyzovali napríklad mamutie zuby, ktoré sú viac ako milión rokov staré. Ako fungujú superpočítače: O existencii superpočítačov ste už určite počuli, ale viete aj na čo konkrétne slúžia a aký majú význam pre náš každodenný život? Počas Noci výskumníkov vám vysvetlíme, čo to vlastne „superpočítač“ je, z čoho sa skladá, kto a na aké účely ho využíva.

