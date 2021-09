Najvyšší súd sa dočasne presťahuje do podnájmu v Petržalke

Verejné zasadnutia sa budú primárne realizovať v Justičnom paláci.

23. sep 2021 o 10:44 (aktualizované 23. sep 2021 o 11:54) SITA

BRATISLAVA. Najvyšší súd SR sa bude dočasne sťahovať do nájomných priestorov v Petržalke na Panónskej ceste. Budovu súdu na Župnom námestí v Bratislave, ktorá je v havarijnom stave, budú rekonštruovať.

Dnes na tlačovej besede o tom informoval predseda NS SR Ján Šikuta, podpredsedníčka súdu Andrea Moravčíková a vedúca kancelárie súdu Zuzana Flaková.

„Niektoré miestnosti sú v poriadku, mnohé miestnosti sú v katastrofálnom stave. Tá situácia celkovo je neudržateľná, a preto sme museli pristúpiť ku kroku, ku ktorému sa malo pristúpiť už dávno,“ povedal Šikuta.

Na Panónskej ceste by malo sídliť civilné a trestné kolégium súdu. Obchodné kolégium zostáva v budove na Námestí SNP v Bratislave. Závažné trestné pojednávania budú v Justičnom paláci v sídle Krajského súdu Bratislava na Záhradníckej ulici.

„Určitý čas budeme tak povediac rozsypaní po meste, ale ja verím, že sa potom úspešne vrátime do naozaj peknej budovy, ktorá zodpovedá tomu, ako má sídlo najvyššieho súdu vyzerať,“ dodala Moravčíková. Časť organizačných odborov bude sídliť v ďalších priestoroch.

Momentálne súd uskutočňuje pasportizáciu starej budovy na Župnom námestí. „To znamená, že sa zhodnocuje technický stav budovy. Na základe tohto zhodnotenia budeme vedieť rozsah a dĺžku rekonštrukcie,“ vysvetlila Zuzana Flaková.

Súd by sa mal sťahovať počas novembra a decembra 2021 a v nových priestoroch by chceli začať fungovať od 1. januára 2022. Vedúca kancelárie NS SR doplnila, že v hre je stále aj zbúranie budovy na Župnom námestí.

„Závisí to od toho výstupu technického zhodnotenia stavby. Či by bolo efektívnejšie aj z finančnej stránky tú budovu zbúrať alebo zrekonštruovať,“ uzavrela s tým, že rekonštrukcia by mala trvať niekoľko rokov a v minulosti odhadovaná cena rekonštrukcie bola 15 miliónov eur.