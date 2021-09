Parlament odmietol Pellegriniho deklaráciu k referendu

Plénum odhodilo nádej na referendum do Dunaja, reagoval Pellegrini.

23. sep 2021 o 11:59 TASR

BRATISLAVA. Plénum Národnej rady vo štvrtok odmietlo návrh uznesenia nezaradených poslancov okolo Petra Pellegriniho k Deklarácii 1. septembra. Tá hovorí o referende za predčasné voľby. Uznesenie podporilo 61 zo 129 prítomných poslancov.

Nádej odhodená do Dunaja

Všetky legálne a zákonné snahy o vypísanie referenda o predčasných parlamentných voľbách boli vládnou koalíciou zmarené. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal líder strany Hlas Peter Pellegrini s tým, že akákoľvek nádej o konaní referenda sa rozplynula a 600-tisíc podpisov občanov „hodila koalícia do Dunaja".

„Koalícia si uvedomila, že referendum by bolo po rokoch úspešné a ľudia by ich hnali z funkcií preč. Preto prijali kroky, aby referendum nebolo vyhlásené a snažia sa čo najdlhšie udržať na svojich postoch," myslí si Pellegrini. V strane Hlas preto budú podľa jeho slov robiť všetko pre to, aby sa táto vláda čo najskôr „porúčala do zabudnutia".

Skrátenie volebného obdobia

Pellegriniho poslanci v deklarácii zdôraznili, že moc pochádza z ľudu a občania majú právo korigovať činnosť politikov aj počas volebného obdobia. Aj týmto spôsobom chceli dosiahnuť, aby sa konalo referendum o skrátení volebného obdobia.

V deklarácii sa hovorí, že referendum je plne ústavným, demokratickým a legitímnym nástrojom na presadzovanie vôle ľudu.