Prebieha boj o právny štát. Heger požiadal o trpezlivosť

Minister Mikulec vyjadril podporu čestným policajtom.

23. sep 2021 o 15:12 TASR

BRATISLAVA. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) podporil všetkých čestných vyšetrovateľov, policajtov, prokurátorov i sudcov a poprosil ich, aby sa nevzdávali.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) poprosil občanov o trpezlivosť, myslí si, že boj o právny štát na Slovensku vrcholí.

Výzva čestným vyšetrovateľom

Premiér aj vicepremiér Igor Matovič spolu s poslaneckým klubom OĽANO deklarovali podporu ministrovi vnútra pri pokuse o jeho odvolanie.

Mikulec na štvrtkovej tlačovej konferencii odkázal expremiérovi a šéfovi opozičného Smeru-SD Robertovi Ficovi, že jeho nominanti sa priznávajú k "ohavnostiam" jeho vlády.

Minister tiež odkázal čestným vyšetrovateľom, aby sa nevzdávali. "Nevzdávajte to, neexistuje lepší dôkaz o tom, že si robíte kvalitne svoju prácu ako to, že Robert Fico na vás útočí. Ja ako minister vnútra vám vyjadrujem svoju podporu a budem robiť všetko preto, aby ste mohli slobodne robiť to, čo robíte a aby ste naozaj mali uvoľnené ruky," vyhlásil.

Očista si vyžaduje čas

Matovič povedal, že zákon musí platiť pre každého a za Mikulcovho pôsobenia na čele rezortu vnútra sa podľa neho ukazuje, že sa to napĺňa. Mikulec má aj podporu premiéra.

Pokusy o jeho odvolávanie sú podľa Hegera odpoveďou, že vláda napĺňa sľub o rozviazaní rúk orgánom činným v trestnom konaní.

"Očista je proces, ktorý potrebuje svoj čas. Aj to, že každý deň vidíme opozičných predstaviteľov, teda bývalých čelných predstaviteľov vlád, značí, že zápas o právny štát vrcholí. Potrebujeme vydržať, nechať priestor orgánom činným v trestnom konaní, aby mohli naďalej pokojne pracovať," povedal premiér.

Vo štvrtok počas schôdze NR SR sa začalo odvolávanie ministra vnútra Smerom-SD. Mikulcovi strana vyčíta viacero vecí, od podozrení z korupcie až po situáciu v jeho rezorte a v bezpečnostných zložkách.

Odvolávať ho plánovali už trikrát za posledné mesiace, no ani na jednej z mimoriadnych schôdzí nebolo plénum uznášaniaschopné. Tri návrhy sa preto presunuli na záver riadnej septembrovej schôdze.