Boris Kollár: Zatiaľ sú to len slová, vymedzujeme si pieskovisko

Sme rodina nechce o Mikulcovi hlasovať s opozíciou.

23. sep 2021 o 17:54 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Poslanci uprostred koaličných sporov rokujú o vyslovení nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi z OĽaNO.

Smer do parlamentu predložil dohromady štyri návrhy na jeho odvolanie. Koalícia použila obštrukciu a návrhy z leta posúvala na neskôr tak, že pri otváraní schôdze nebolo v sále dosť poslancov, aby o odvolávaní Mikulca mohli rokovať.

Hoci sa vo štvrtok predpokladalo, že sa k rokovaniu o Mikulcovi poslanci dostanú až večer, koaliční poslanci opäť zasiahli. Nechali prepadnúť svoje predložené návrhy, preto sa na rad ešte pred obedom dostali odložené návrhy Smeru k odvolaniu Mikulca.

Líder Sme rodina Boris Kollár v krátkom rozhovore ešte pred hlasovaním o Mikulcovi hovorí, čo jeho hnutie spraví.

Líder OĽaNO Igor Matovič aj premiér Eduard Heger totiž uplynulý týždeň pripustili vládnu koalíciu bez Sme rodina. Nepáči sa im, že sa počas vyhrotenej situácie v bezpečnostných zložkách nezapájajú do aktivít pracovnej skupiny, ktorá pripravuje zmeny v zákone k prokuratúre a súdom. Navyše ho Matovič kritizuje za to, že v tejto situácii vyťahuje tému nájomných bytov.

Opozícia chce odvolať ministra vnútra Romana Mikulca, ako sa zachová Sme rodina?

Určite nebudeme hlasovať za jeho odvolanie.

Čiže sa poslanci v hlasovaní zdržia?

Niektorí mu určite podporu vyjadria a niektorí sa možno zdržia.



Vašu dôveru má?

Myslím, že pán Mikulec má zodpovednosť za Policajný zbor a som presvedčený, že by sa dal riadiť lepšie. Je tam úzka skupinka ľudí, ktorá dnes už aj podľa sudcu, vyšetrovateľa a prokurátora zneužívala alebo nerešpektovala zákon. Toto padá na hlavu pána Mikulca a nie je to dobrá vizitka.

Ale na druhej strane musím povedať, že má v mnohom zviazané ruky. Nezmenili sme zákon a nemohol si vymeniť svojich najdôležitejších partnerov, akými sú šéf inšpekcie, šéf NAKA, šéf nejakého špeciálneho vyšetrovacieho tímu.

Ak má mať minister zodpovednosť, mal by mať aj právomoci - vymeniť ľudí a zabezpečiť pokoj, poriadok a dodržiavanie zákonov v polícii. A to nemohol urobiť, lebo mal zviazané ruky. Je to taká Hlava XXII.

Narážam tým na spory v koalícii. Igor Matovič aj Eduard Heger vás v stredu kritizovali za návrh k výstavbe nájomných bytov. Líder OĽaNO povedal, že nájomné byty vyťahujete iba ako zámienku, aby ste pozornosť odklonili od zmien zákonov k prokuratúre a spravodlivosti, a povedal, že vaša kľúčová téma - nájomné byty - musia ísť bokom.

Nie je to zámienka, nájomné byty sú odsunuté na októbrovú parlamentnú schôdzu. Prešli už prvým čítaním v septembri.

Hneváte sa na nich za tieto slová?