V desiatich mestách sa uskutoční zbierka pre nevidiacich

Biela pastelka trvá už 20 rokov, patrí medzi desať najväčších a najdôveryhodnejších zbierok.

24. sep 2021 o 9:31 SITA

BRATISLAVA. Dobrovoľníci z Bielej pastelky dnes uskutočnia po celej krajine zbierku pre nevidiacich a slabozrakých ľudí.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska to uviedla v tlačovej správe, ktorú zaslala jej PR manažérka Eliška Fričovská.

Ľuďom, ktorí do zbierky prispejú, darujú dobrovoľníci symbolicky drevenú pastelku ako symbol spolupatričnosti s ľuďmi so zrakovým postihnutím.

Zbierka sa uskutočňuje už 20 rokov a patrí medzi desať najväčších a zároveň najdôveryhodnejších zbierok na Slovensku. Ambsádorkou zbierky je už niekoľko rokov moderátorka Adela Vinczeová.

„Hlasom“ zbierky i podporovateľom jej posolstva je herec Slovenského národného divadla Robo Roth. Tento rok sa k dvojici známych osobností pridal komik a influencer Fero Joke.

„Myslím si, že ľudia so zrakovým postihnutím, to majú v živote v mnohom ťažšie a mali by sme im pomáhať. Mojou úlohou ako influencera je informovať verejnosť prostredníctvom sociálnych sietí o tejto problematike a nasmerovať ich pozornosť smerom k zbierke,“ hovorí Fero Joke.

Dobrovoľníci Bielej pastelky sa zvyčajne pohybujú v dvoj až trojčlennej skupine.

Peniaze zbierajú do bielo-modrých papierových pokladničiek, ktoré sú zapečatené nálepkou s popisom, na ktorej sa nachádza názov organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých, názov zbierky, logo zbierky, číslo pokladničky, informácia o registrácii na Ministerstve vnútra SR (MV SR), registračné číslo na MV SR a QR kód potvrdzujúci registráciu na MV SR.

Rovnako u seba dobrovoľníci nosia aj poverenie na vykonávanie zbierky vydané Úniou nevidiacich a slabozrakých a kópiu rozhodnutia MV SR.

Peniaze zo zbierky sú venované na nácvik chôdze s bielou palicou pre zrakovo postihnutých ľudí, výučbu čítania a písania Braillovho písma, kurzy práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami, aktivity zamerané na obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím, špecializované sociálne poradenstvo alebo odstraňovanie bariér.

Zároveň sa vďaka nim podporuje aktivizovanie ľudí nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom kultúrnych, športových či voľnočasových podujatí, nácviku samoobslužných činností ako sú varenie, pranie, žehlenie či upratovanie.