Lexmann upozornila na pochybenia vo vyšetrovaní smrti Slováka v Belgicku

Svedok udalosti v lietadle bol pôvodne prizvaný na rekonštrukciu, nakoniec sa na nej nemôže zúčastniť.

24. sep 2021 o 10:37 SITA

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsme.sk%2Fvideos%2F896577941236427%2F&show_text=false&width=560&t=0

BRATISLAVA. Očitý svedok vyvedenia Štefana Chovanca z lietadla na letisku Charleroi Roman Behúl sa mal zúčastniť na prvej rekonštrukcii celého prípadu zabitia, ktoré sa pre pandémiu oddialilo.

Na ďalšiu rekonštrukciu prípadu, ktorá mala prebehnúť už koncom septembra 2021, už pozvaný nebol.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Svedok nemôže prísť na rekonštrukciu

Na brífingu k smrti Slováka Jozefa Chovanca v Belgicku z roku 2018 to povedala poslankyňa Európskeho parlamentu Miriam Lexmann (KDH/EPP).

„Pán Behúl urobil všetko pre to, aby jeho svedectvo bolo zaznamenané. Urobil všetko pre to, aby zaslal svoje svedectvo sudkyni a požiadal ju, aby toto svedectvo preložené do francúzskeho jazyka, mu bolo poslané. Svedectvo si totiž vyžiadali v slovenskom alebo francúzskom jazyku. Preklad svedectva chcel skontrolovať s človekom, ktorému dôveruje. To sa však nestalo,“ uviedla europoslankyňa.

Medzitým bol svedok Behúl pozvaný na rekonštrukciu prípadu, ktorá sa mala uskutočniť na jar tohto roka.

Tá sa ale pre pandémiu koronavírusu odložila na neskôr. O tom, že rekonštrukcia prebehne koncom jesene, sa svedok dozvedel z médií, pozvaný však na ňu nebol.

Svedok: Násilné vyvedenie z lietadla nebolo nutné

Lexmann považuje za podozrivé, že o svojej neúčasti na rekonštrukcii prípadu nebol svedok Behúl súdom vôbec informovaný.

„Chcem sa obrátiť na slovenskú vládu a na naše orgány, aby sa zaujímali o otázny spôsob vývoja tohto procesu, lebo je morálnou povinnosťou všetkých, zabezpečiť, aby tento proces bol spravodlivý a vykonali sa spravodlivé tresty,“ ozrejmila europoslankyňa, ktorá má pochybnosti, či celý proces prebieha transparentne.

Svedok Behúl na záver uviedol, že násilné vyvlečenie Chovanca policajtmi z lietadla, nebolo nutné.

„Tieto veci ani nie sú predmetom prešetrenia. Tam naozaj nebol potrebný policajný zásah, hoci sa Chovanec nevedel úplne legitimizovať,“ konštatoval.

Dodal, že videl človeka, ktorý nebol schopný reakcie a hoci najprv pred letuškou odmietol z lietadla vystúpiť, nekládol policajtom žiaden odpor.

Úmrtie po zákroku polície

Jozefa Chovanca zatkli vo februári 2018 na letisku, ktoré leží asi 60 kilometrov od Bruselu.

Na palube lietadla sa údajne správal násilne, sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla tak odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia.

Na záberoch z letiska v belgickom Charleroi je vidieť, že policajtka nad ležiacim Chovancom hajlovala a ďalší policajt mu 16 minút tlačil na hrudník, v dôsledku čoho nakoniec Chovanec zomrel.