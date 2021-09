Mikulec by chcel mať väčší vplyv na výber policajného prezidenta

Minister vnútra poukázal na skúsenosti z posledných mesiacov, ale aj debatu odbornej verejnosti.

24. sep 2021 o 13:35 TASR

BRATISLAVA. Príprava nového spôsobu voľby prezidenta Policajného zboru (PZ) je podľa ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) v procese.

Bol by rád, keby mal ako šéf rezortu na výber väčší dosah. Poukázal pritom na skúsenosti z posledných mesiacov, ale aj debatu odbornej verejnosti.

"Zatiaľ máme platnú legislatívu, ktorá nám hovorí o tom, že by sme mali vyhlásiť výberové konanie. Teraz sa však uskutočňuje diskusia o tom, akým spôsobom to môže vyzerať do budúcna. Počkám si na odporúčania a podľa toho sa potom zariadime," uviedol Mikulec na piatkovej tlačovej konferencii.

Napriek deklarovanej snahe posilniť pri voľbe policajného prezidenta vplyv ministra vnútra Mikulec nevylúčil zachovanie verejného vypočutia.

Policajný zbor vedie po odchode Petra Kovaříka dočasný policajný prezident Štefan Hamran. Riadne výberové konanie na nového policajného prezidenta má byť vyhlásené do 30 dní od zániku funkcie.

Podľa súčasného zákona vymenúva policajného prezidenta minister vnútra na základe výberového konania pred odbornou komisiou a po verejnom vypočutí vo Výbore Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť, ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie. Funkčné obdobie trvá štyri roky.

Mikulec pri oznámení Hamranovho poverenia informoval, že do legislatívneho procesu sa budú snažiť čo najskôr dostať nové pravidlá voľby policajného prezidenta. Zámer zmeniť výber šéfa polície obsahuje aj programové vyhlásenie vlády.