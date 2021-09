Budeš ako Ali G, hovorili mu. Ako sa Brit stal poslancom v Spišskej Novej Vsi

Parkovacia politika v hlavnom meste sa mení. Vallo chce, aby Bratislava bola otvorené mesto. Dubčekove okuliare vystavujú v Amerike. Správy, ktoré zaujali cudzincov.

24. sep 2021 o 15:15 The Slovak Spectator

1. Multikulturalizmus je naša prítomnosť, nie naša budúcnosť. Bratislavský primátor Matúš Vallo chce, aby Bratislava bola otvorené mesto.

Cudzinci sa musia zorganizovať, keď chcú, aby ich bolo lepšie počuť, hovorí: Foreigner’s community has a big voice, but it needs to be more organised

2. Parkovanie v hlavnom meste čakajú veľké zmeny. Obyvatelia niektorých mestských častí sa na ne musia pripraviť už v októbri. Parking in Bratislava changes. Required registration opens soon

3. Ideálny cudzinec je biely a kresťan. Prieskum o postojoch Slovákov k cudzincom ukázal, koho sme ochotní akceptovať za suseda: Show us you belong and we will accept you. Poll shows Slovaks' attitudes to foreigners

4. Múzeum v Iowe vystavuje Dubčekove okuliare, komunistické plagáty či diela Martina Benku. Viac v pravidelnom prehľade noviniek zo sveta kultúry a cestovania Spectacular Slovakia: Unusual mousetrap and Dubček's glasses: Slovakia treasures on display in America

5. Policajti zatýkajú policajtov aj s pomocou tajných služieb. Roman Cuprik vysvetľuje ako a kedy spor vznikol a aké sú podozrenia voči tímu a anti-tímu: How an anti-team dismantled an elite police team with the help of the secret service

6. Dlhé rady v obchodoch asi otrávia každého. Aj tento problém by však v budúcnosti mohla vyriešiť umelá inteligencia: Five examples of how artificial intelligence is used in retail

7. Večerné prechádzky okolo Dómu sv. Martina sú o niečo čarovnejšie. Cestu vám osvetlia historické lampáše: Evening walks on this Bratislava square are pure magic thanks to old lanterns

8. Slabá reakcia niektorých vládnych predstaviteľov na dianie v silových zložkách evokuje mečiarovské časy, píše britský novinár žijúci na Slovensku: What is it with Slovakia and general prosecutors?

9. V Prešove sa môžete zahrať na Mozarta alebo Chopina priamo na ulici. Verejný klavír: Prešov has public piano. Are you ready to tickle the ivories?

10. Budeš ako Ali G, hovorili mu študenti. Brit Addy Akram už 15 rokov pôsobí ako poslanec v Spišskej Novej Vsi. V podcaste hovorí aj o tom, prečo by cudzinci na Slovensku mali voliť v komunálnych a župných voľbách: 'No one has come to me and spat on my face': Briton on being a councillor in Slovakia

