Dobré ráno: Ako sa NAKA dostala od výpalníkov až k oligarchom a politikom

Ako postupovalo vyšetrovanie NAKA.

26. sep 2021 o 23:30 Tomáš Prokopčák, Roman Cuprik, Adam Blaško

Keď začali vyšetrovať mafiánov, asi v NAKA netušili, že nakoniec skončia vo väzbe aj šéfovia polície, oligarchovia a špekulovať sa bude o vrcholových politikoch.

Pritom koaličnú krízu aj vojnu na polícii či na prokuratúre odštartovalo ešte vyšetrovanie, ktoré sa začalo pred nástupom vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera.

Ako sa z rozloženia mafiánskej skupiny takáčovcov stalo stíhanie chobotnice prelezenej v celom štáte?

Tomáš Prokopčák sa pýta Romana Cuprika.

Krátky prehľad správ

Roman Mikulec nateraz zostáva ministrom vnútra. Piatkový pokus o odvolávanie opozícii nevyšiel, za odvolanie ministra hlasovalo len 52 poslancov. Väčšina poslancov koaličnej strany Sme rodina nehlasovala alebo na odvolávanie vôbec neprišla.

Novým dočasným šéfom polície je Štefan Hamran. V rozhovore pre SME hovorí o práci temných síl, ktoré chcú spochybniť vyšetrovanie, ale aj odpovedá na otázku, či sa sám nebojí stíhania, čo by spravil s inšpekciou a ako vníma boj medzi jednotlivými bezpečnostnými zložkami štátu.

Koaličná strana SaS nepodporí novelu zákona o očkovacej prémii. Takzvaný Lex Zuzana mal predĺžiť lehotu na získanie očkovacieho bonusu a pridať možnosť vyplatiť náhradnú očkovaciu prémiu. Podľa poslanca SaS Romana Foltina tento návrh kriví právo na Slovensku.

Extrémisti z Talibanu obnovia v Afganistane popravy či odsekávanie rúk za krádeže. Taliban už po ovládnutí krajiny povedal, že v nej znovu zavedie stredovekú verziu práva šaría.

Spojené štáty vrátili Iraku 3500-ročnú tabuľku s časťou Eposu o Gilgamešovi. Tabuľku s textom v klinovom písme ukradli z irackého múzea v 90. rokoch počas vojny v Perzskom zálive. Samotný epos má približne štyritisíc rokov, no vychádza z podstatne starších príbehov.

