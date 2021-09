Ministerstvo školstva podporí doučovanie na školách sumou 3,75 milióna eur

Podpora bude možná od októbra, zapojiť sa môže do 1 200 škôl.

25. sep 2021 o 10:57 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu podporí doučovanie na všetkých školách sumou 3,75 milióna eur. Ministerstvo to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslal odbor komunikácie rezortu.

Doučovanie by malo byť dostupné pre skupinu žiakov, a to do 40-tisíc žiakov mesačne. Podpora bude možná od októbra, pričom sa do nej môže zapojiť do 1 200 škôl.

Na jar tohto roku rezort školstva podporil doučovanie na 471 školách sumou 1,5 milióna eur.

„Chcel by som poprosiť rodičov, aby sa obrátili na svoju školu a doučovanie využili. Zároveň prosím všetky školy, aby svojich žiakov sledovali a identifikovali tých, ktorým by doučovanie pomohlo a aby určite tento projekt využili,“ povedal minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Medzi školami sa nájdu aj také, ktoré majú nedostatok personálnych kapacít na zabezpečenie doučovania. Rezort školstva preto vyhlásil výzvu neštátnym sektorom. Ich úlohou bude nábor a príprava doučujúcich s nepedagogickým vzdelaním alebo neúplným pedagogickým vzdelaním, ako aj priebežná metodická podpora.

Ďalším doučovacím projektom je projekt „Spolu múdrejší“, ktorého cieľom je rozšíriť celkový počet žiakov v systéme doučovania a poskytnutie podpory čo najviac žiakom ohrozených školským neúspechom.

Rezort školstva tiež pripravil manuál na podporu žiakov v povinnej školskej dochádzke s cieľom predchádzania opakovania ročníka.