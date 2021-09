Časť cestovných nákladov pre znalcov na rekonštrukciu prípadu Chovanca bude preplatených

Očitý svedok vyvedenia Chovanca z lietadl nebol pozvaný na rekonštrukciu prípadu.

27. sep 2021 o 13:28 SITA

BRATISLAVA. Slovenská republika si bude uplatňovať vyplatenie nákladov, ktoré súviseli s vycestovaním a ubytovaním slovenských znalcov na rekonštrukciu prípadu zabitia Jozefa Chovanca v Belgicku.

Povedala to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) na dnešnej tlačovej besede s tým, že je možné, že bude časť nákladov preplatená.

„Samotných svedkov, ktorí majú byť pri rekonštrukcii si určuje sudkyňa, ktorá vedia tento proces v Belgicku. My môžeme v rámci advokátskej kancelárie, ktorá zastupuje Slovensku republiku v tomto konaní, navrhovať dôkazy. Takisto sme navrhovali svedka pána Behúla, ktorý nebol akceptovaný v tomto prípade pre rekonštrukciu. Ale, ako som uviedla, je tam jeho výpoveď a s tou sa musí súd vysporiadať. Samozrejme na to bude náš zástupca poukazovať, ak to bude potrebné,“ dodala Kolíková.

Reagovala tak na informáciu, že očitý svedok vyvedenia Jozefa Chovanca z lietadla na letisku Charleroi Roman Behúl nebol pozvaný na rekonštrukciu prípadu, ktorá sa mala uskutočniť už koncom septembra 2021.

Jozefa Chovanca zatkli vo februári 2018 na letisku, ktoré leží asi 60 kilometrov od Bruselu. Na palube lietadla sa údajne správal násilne, sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo.

Kapitán lietadla tak odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia. Spravodajský portál Sme.sk priniesol v auguste 2020 informáciu o záberoch z letiska v belgickom Charleroi, kde policajtka nad ležiacim Chovancom hajlovala a ďalší policajt mu 16 minút tlačil na hrudník, v dôsledku čoho nakoniec Chovanec zomrel.