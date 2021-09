Dobré ráno: Koniec Angely Merkelovej

Nemecko volilo nástupcu Merkelovej.

27. sep 2021 o 23:29 Zuzana Kovačič Hanzelová, Viktor Hlavatovič, Matúš Krčmárik, Kristína Janščová

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=w7ysw-10ede85-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

Počúvajte na Apple podcasty | Spotify | Google podcasty | RSS

Víťazom volieb v Nemecku sú tesne sociálni demokrati z SPD. Tesne porazili kresťanských demokratov odchádzajúcej kancelárky Angely Merkelovej.

Ako bude vyzerať Európa bez Merkelovej? A kto bude jej nový náhradník?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa na túto tému pýta šéfa zahraničnej redakcie Matúša Krčmárika.

Zdroj zvukov: Reuters

Krátky prehľad správ

Prezidentka Zuzana Čaputová sa stretla s premiérom Hegerom. Diskutovali o situácii v bezpečnostných zložkách, aj o vývoji pandémie. Dnes prezidentka vystúpi v parlamente s každoročnou správou o stave republiky.

Polícia v pondelok v skorých ranných hodinách zadržala jednu z najznámejších slovenských influenceriek Zuzanu Strausz Plačkovú a jej manžela Reného. Obaja majú byť zapletení do obchodovania s drogami.

Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi vyjadrilo podporu viac ako 600 podriadených prokurátorov. Vo vyhlásení odmietajú politické tlaky a tlak médií a hovoria, že plne stoja za svojím šéfom.

Mária Kolíková je pripravená podať návrh na novelu paragrafu 363 ešte tento týždeň. Dohodnúť sa na tom musí ešte koalícia. V hre sú stále viaceré alternatívy, na ktorej sa zhodujú zatiaľ nie je jasné.

Odporúčanie

Kolumbia je šesť rokov po mierovom pakte, za ktorú Juan Manuel Santos vyhral nobelovu cenu mieru, no také jednoduché to v krajine nie je. Môj zaujímavý tip na záver je od nášho stážistu Valentína o Kolumbii, šesť rokov po úspešných mierových rokovaniach, no stále ďaleko od reálneho úspechu.

