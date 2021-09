Dobré ráno: Prezidentka nám odkázala, že nie je dobre

Čo nám o Slovensku povedala správa o stave republiky.

28. sep 2021 o 23:29 Tomáš Prokopčák, Beata Balogová, Jana Maťková

Vypočujte si podcast

Bol to rok traumy. Bol to rok, v ktorom zápasíme o charakter nášho štátu. Ale tiež to bolo Slovensko, ktoré zúfalo potrebujem stabilitu, jasné a jednotné vedenie.

To sú len niektoré z hlavných myšlienok správy o stave republiky, ktoré včera predniesla v parlamente. Hovorila aj o boji v bezpečnostných zložkách či o spravodlivosti.

Čo nám prezidentka odkázala? Tomáš Prokopčák sa pýta Beaty Balogovej.

Krátky prehľad správ

Slovenská informačná služba nedodáva vyšetrovateľom tímu Gorila informácie, ktoré potrebujú k vyšetrovaniu. Problémom je napríklad potreba zbavenia mlčanlivosti niektorých tajných, ale aj záznamy v systéme SIS, ku ktorým sa nevie dostať, viac o tom nájdete v texte na SME.sk.

Počet hospitalizovaných s covidom v posledné dni výrazne stúpol, nemocnice za včera hlásili aj desať obetí a viac ako tisíc pozitívnych z PCR testov. Väčšina nakazených nebola zaočkovaná.

Slovenskú princeznú gýča Zuzanu Strausz Plačkovú obvinili, polícia pri protidrogových raziách zadržala viac ako deväť kilogramov pervitínu. Plačkovú obvinili z drogovej trestnej činnosti a z členstva v zločineckej skupine. Zo zaisteného metamfetamínu by sa podľa polície dalo vyrobiť najmenej 90-tisíc dávok, policajti zaistili aj zbrane a strelivo.

Veľká Británia si volá na pomoc armádu, vodiči vojenských cisterien budú pomáhať zásobovať čerpacie stanice. Už niekoľko dní ľudia v Spojenom kráľovstve panicky nakupujú benzín, kríza začala nedostatkom šoférov cisterien. Británii chýba po brexite viac ako stotisíc vodičov nákladných áut, problémy s dodávkami majú aj potraviny a supermarkety.

Európsky parlament navrhol na Sacharovu cenu ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného. K ďalším nominovaným patria afganské ženy bojujúce za svoje práva či bývalá dočasná prezidentka Bolívie Jeanine Áňezová, ktorá je vo väzení.

Odporúčanie

Príbeh Jakoba Fuggera je natoľko neuveriteľným, že keby ho niekto napísal ako román, odkázal by som mu, že to už fakt trochu prehnal. Lenže tento človek mal prsty vo všetkom: zo smiešneho regionálneho rodu Habsburgovcov urobil vládcov Európy. Mal prsty v revolúcii v účtovníctve, zrejme financoval Magalhaesovu cestu okolo sveta, stál pri vzniku luteránstva - predávanie odpustkov bolo reakciou na dlh, ktorý voči nemu mala pápež – a platil aj protireformáciu.

Pomohol zaviesť dnešné banky a finančníctvo, stvoril kapitalizmus, ale nepriamo aj marxizmus zhruba štyristo rokov pred Marxom… a to sa ešte len rozbiehame. Skrátka, moje dnešné odporúčanie je kniha Najbohatší muž všetkých čias, v skvelom preklade od Sama Marca.