Kauza Plačková: Pervitín varili, kokaín dovážali. Zarobili milióny eur

Skupina zrejme patrila k najväčším drogovým gangom.

29. sep 2021 o 12:00 Peter Kováč

BRATISLAVA. Pri pondelkovom zadržaní políciou odkazovala influencerka Zuzana Plačková do televíznych kamier, aby jej ľudia dali "follow" na instagrame, o deň neskôr už bola vážnejšia.

"Dúfam, že sa to čoskoro všetko vysvetlí. Chcem len odkázať ľuďom, dávajte si pozor, s kým sa stretávate, lebo môžete byť potom hodení do jedného vreca s určitými ľuďmi. Ani o tom nemusíte vedieť," hovorila Plačková, keď ju privádzali na policajný výsluch do Trenčína.

Uznesenie o začatí trestného stíhania, ktoré má denník SME k dispozícii, ukazuje, že Plačková je naozaj v oveľa väčších problémoch, než to mohlo spočiatku vyzerať.

Pätnásťčlennú skupinu obchodníkov s drogami, ktorú v pondelok zadržala NAKA, totiž považujú vyšetrovatelia za jednu z najväčších na území Slovenska.

Policajti sú totiž presvedčení, že drogy nielen dílovala, ale aj vyrábala a distribuovala.