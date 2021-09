Kollár je pripravený zmeniť ústavu tak, aby sa mohlo konať referendum

Šéf Sme rodina sa tak vyjadril po stretnutí s prezidentkou.

29. sep 2021 o 12:29 TASR

BRATISLAVA. Hnutie Sme rodina je pripravené zmeniť Ústavu tak, aby mohlo dôjsť k referendu o predčasných voľbách. Po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou to povedal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

S hlavou štátu hovoril v stredu o referende, ale aj o bezpečnostnej situácii v štáte. Návrh zmeny ústavy by mohol byť podľa Kollára pripravený v decembri.

"Za hnutie Sme rodina sme deklarovali pani prezidentke, že sme pripravení ísť do tejto veľkej novely. Sme pripravení urobiť zmenu ústavy a umožniť občanom rozhodnúť sa, vyjadriť sa v referende o skrátení volebného obdobia, aby sa mohli aj k tejto otázke vyjadriť," povedal Kollár s tým, že aj v hnutí OĽANO je na tom zhoda.

Kollár verí, že vláda pripraví ústavný zákon. "Pán Fico vykopáva dvere, ktoré sú otvorené. Je to úplne zbytočné, lebo my všetci sme presvedčení, že referendum by malo byť občanom umožnené. Aby sme upravili ústavný zákon tak, ako to povedal Ústavný súd, že musíme v tomto prípade zmeniť ústavu a občanom referendum umožniť," skonštatoval.

"Ja osobne mám stanovisko pána ministra financií a predsedu OĽANO Matoviča, ktorý sa v minulosti vyjadril, že je tiež pripravený toto pripraviť, tak si myslím, že to prejde," dodal s tým, že prezidentke potvrdil, že návrh pripravia.

Šéf parlamentu tiež s prezidentkou hovoril o pracovnej skupine na obnovu dôvery v právny štát. "Veľmi veľa bodov odsúhlasíme, až na dva body, ktorými sú rozdelenie prokuratúry a paragraf 363, tam nie sme ochotní ustúpiť," povedal novinárom o návrhoch pracovnej skupiny.

Hlava štátu sa už v pondelok stretla s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) a predsedom Smeru Robertom Ficom, s oboma diskutovala o situácii v bezpečnostných zložkách a celkovej atmosfére na Slovensku.

Okrem Kollára má hovoriť aj s predsedom mimoparlamentnej strany Hlas Petrom Pellegrinim.