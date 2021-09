Rezort spravodlivosti chce trestné konanie zjednodušiť

Viaceré opatrenia navrhnuté pracovnou skupinou sú súčasťou pripravovaných reforiem.

29. sep 2021 o 15:47 SITA

BRATISLAVA. Viaceré opatrenia, na ktorých sa dohodla pracovná skupina pre obnovu dôvery v právny štát, sú súčasťou pripravovanej reformy Trestného poriadku, ktorú pripravuje ministerstvo spravodlivosti.

Povedala to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) po dnešnom rokovaní vlády. Cieľom novely poriadku je zefektívnenie celého trestného konania.

Ako vysvetlila, rezort spravodlivosti chce trestné konanie zjednodušiť. Súčasťou reformy je aj otázka, či by mal byť sudca rozhodujúci o obžalobe iný ako ten, ktorý rozhodoval o väzbe. Týkať by sa mala aj zmeny kolúznej väzby.

„Prebehla tam normálne odborná debata a viaceré opatrenia, o ktorých sme diskutovali sú pre mňa prijateľné a pracujeme na nich v rámci týchto reforiem,“ doplnila Kolíková.

Ministerka Kolíková by chcela novelu Trestného zákona predstaviť v novembri. Súčasťou reformy by malo byť aj prehodnotenie trestných sadzieb viacerých trestných činov vrátane tých, ktoré súvisia s drogami.

Ministerstvo pristupuje komplexne k inému nastaveniu sankcií za jednotlivé trestné činy. „Nie je to len o znižovaní trestných sadzieb,“ dodala s tým, že by sa to malo vzťahovať aj na už odsúdené prípady.