Pre väčšinu územia platí výstraha pred vytrvalým dažďom

Meteorológovia očakávajú, že miestami môže spadnúť 30 až 45 milimetrov zrážok.

29. sep 2021 o 16:11 TASR

BRATISLAVA. Meteorológovia upozorňujú na dážď, ktorý môže potrápiť väčšinu Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojej webovej stránke.

Výstrahy vydali pre takmer všetky kraje, výnimkou sú len Bratislavský a Trnavský kraj.

Začiatok výstrah v prípade Banskobystrického, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Žilinského kraja je v stredu od 18.00 h. V Košickom a Prešovskom kraji od polnoci. Predbežne platia do štvrtka (30. 9.) do 20.00 h, v prípade Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja do 14.00 h.

Meteorológovia očakávajú, že miestami môže spadnúť 30 až 45 milimetrov zrážok. "Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu," podotkol SHMÚ.