Dobré ráno: Skupina okolo Plačkovej varila pervitín z voľne dostupných liekov z Poľska

29. sep 2021 o 23:17 Kristína Paholík Hamárová, Peter Kováč, Jana Maťková

Zuzana Plačková bola na instagrame známa tým, že sa prezentovala najmä životom v luxuse. Vďaka sociálnej sieti mala zarábať státisíce eur, „na údržbu“ jej dával podľa vlastných slov peniaze aj manžel René Strausz, ktorý je taxikár.

Po pondelkovom záťahu NAKA sa zdá jej príjem o niečo jasnejší. Polícia Plačkovú a ďalších 14-tich ľudí obvinila z účasti na výrobe a obchode s pervitínom a kokaínom. Influencerka si pri zatýkaní neodpustila poznámku, že sa „cíti ako z Hollywoodu“.

O tom, či ich pôsobenie ozaj mohlo pripomínať scény zo seriálu Breaking Bad (Perníkový táta), aj o tom, ako fungovala jedna z najväčších drogových skupín na Slovensku, sa Kristína Paholík Hamárová rozprávala s reportérom denníka SME Petrom Kováčom.

Za utorok pribudlo takmer 1500 pozitívne testovaných ľudí na Covid-19, je to najviac denných prípadov od apríla. Takmer 74 percent z nich nebolo očkovaných. Zároveň pribudlo 14 obetí, čo je najviac od júna tohto roku.

Koaličná strana SaS by podporila zmenu ústavy , aby sa mohlo uskutočniť referendum o predčasných voľbách. Po rokovaní vlády to povedal predseda strany Richard Sulík. Podľa neho by mohlo byť v referende rozhodnuté o všetkých otázkach s výnimkou daní, odvodov a základných ľudských práv a slobôd. Ústavný súd pritom tento rok v júli rozhodol, že referendová otázka o predčasných voľbách nie je v súlade s ústavou.

Polícia vyčlenila podnikateľa Miroslava Výboha v rámci vyšetrovania kauzy Mýtnik III na samostatné konanie. Dôvodom je, že je na neho vydaný medzinárodný zatykač. Výboh je obvinený z obzvlášť závažného trestného činu prijímania úplatku, hrozí mu 5 až 10 rokov.

Predvolebná kampaň v Česku vrcholí. Maďarský premiér Viktor Orbán prišiel do Česka podporiť súčasného premiéra Andreja Babiša a jeho hnutie ANO. V rámci oficiálnej návštevy sa stretne aj s prezidentom Zemanom. České parlamentné voľby sa uskutočnia už budúci víkend 9.októbra.

Tunisko bude mať na čele vlády prvýkrát v histórii ženu. Nadžla Búdinová Ramdánová nastupuje na premiérsku stoličku po mesiacoch politického napätia v krajine.

Do slovenských kín sa v posledných dňoch konečne dostal film Správa režiséra Petra Bebjaka o úteku Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu z Osvienčimu. Ide o príbeh dvoch Slovákov, ktorí ako prví opísali hrôzy koncentračných táborov. Vďaka ich svedectvu celý svet pochopil ohavnosť spôsobu, ktorým nacisti vyhladzovali Židov a ďalšie menšiny.

Tento film by mal byť spolu s návštevou jedného z táborov povinná vzdelávacia výbava všetkých škôl, aby popieračov holokaustu, extrémistov a šíriteľov hoaxov eliminovali na úplné minimum. Od 23. septembra ho premietajú v kinách po celom Slovensku, viac informácií nájdete TU.