Príbeh autobusovej stanice sa zavŕšil, železničná sa len preklápa do novej fázy

Bývalý investor sa stále súdi.

29. sep 2021 o 19:54 Martin Vančo

BRATISLAVA. Od prvých úvah o vybudovaní novej autobusovej stanice v Bratislave prešli takmer dve desaťročia. Na obnovu hlavnej železničnej stanice si hlavné mesto počká ešte dlhšie.

O prestavbe hlavnej stanice sa začalo hovoriť už na prelome storočí. Výsledkom zatiaľ je, že mesto a Železnice SR sa na súde doťahujú s pôvodným investorom a popritom debatujú, čo ďalej.

Urbánny geograf Adrián Gubčo, ktorý už roky píše o developmente v Bratislave, hovorí, že skôr ako v roku 2030 sa hlavné mesto novej stanice pravdepodobne nedočká.

Aj to len pod podmienkou, že by odteraz išlo všetko bez problémov. To však dlhý a komplikovaný príbeh prestavby oboch staníc nenapovedá.

Nedokončený projekt