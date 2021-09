Laššáková vyzvala Milanovú na odstúpenie za presun Múzea SNP pod rezort obrany

Exministerka trvdí, že jej nástupkyňa nechápe tradíciu antifašistického odboja.

30. sep 2021 o 15:09 TASR

BRATISLAVA. Exministerka kultúry a nezaradená poslankyňa Národnej rady (NR) SR Ľubica Laššáková vyzvala súčasnú šéfku rezortu Natáliu Milanovú (OĽANO) k demisii.

Urobila tak v súvislosti so schválením presunu Múzea Slovenského národného povstania (SNP) do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany.

Politický útok na základné hodnoty

Podľa Laššákovej súčasná ministerka svojim rozhodnutím ukázala, že nechápe hrdú tradíciu antifašistického odboja. Jej krok vníma ako politický útok na základné hodnoty, na ktorých stojí SR. Poslancov parlamentu vyzvala, aby vládou schválenú zmenu nepodporili.

"Milanová v plnej miere odhalila, že nie je schopná riadiť rezort a súhlasí s čímkoľvek, čo jej navrhnú. Mám obavu, že ak by jej navrhli zrušiť ministerstvo, pokojne to urobí a ešte sa bude tváriť, aký je to skvelý krok," skonštatovala Laššáková s tým, že sa ministerka zbavuje vlastnej zodpovednosti a ešte aj vyhadzuje všetkých, ktorí "nesúhlasia s jej nekompetentnou politikou".

Nepochopená antifašistická tradícia

Tvrdí tiež, že Milanová ani minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) nerozumejú, čo je to hodnotová antifašistická tradícia.

Práve Múzeum SNP má podľa Laššákovej nezastupiteľnú úlohu v tejto oblasti. Podotkla, že múzeum nie je len o technickom spravovaní tankov a diel, ale má oveľa hlbší význam.

Vláda v stredu schválila návrh presunu Múzea SNP do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany.

Aj po tejto zmene má mať Múzeum SNP právnu subjektivitu. Prechod zriaďovateľskej pôsobnosti vysvetľuje autor návrhu snahou zabezpečiť kvalitnejšie plnenie zákonom zadefinovaných úloh, spájaním vedeckých a odborných kapacít, ako aj zvýšením starostlivosti o vzácne veľkorozmerné zbierkové predmety múzea. Novela tiež dopĺňa funkčné obdobie štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov múzeí a galérií.