Jankovská nechce ísť pred súd. Má dva posudky, že nie je psychicky v poriadku

V kauze Fatima podal prokurátor obžalobu v polovici augusta.

7. okt 2021 o 20:57 Peter Kováč

BRATISLAVA. Na slobode je len štyri mesiace, no ak by šlo všetko podľa plánu vyšetrovateľov, už o pár týždňov by sa bývalá štátna tajomníčka za Smer Monika Jankovská mala postaviť pred súd v kauze Fatima. Nemusí to tak byť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Jankovská sa snaží, aby sa proces s ňou nemohol začať. Má dva nové znalecké posudky – od psychiatra a psychológa, ktoré údajne potvrdzujú, že nie je psychicky spôsobilá na rôzne úkony.

Nemohla si preto vraj preštudovať spis po skončení vyšetrovania, kým prokurátor podal obžalobu. Zo zákona na to má právo.

„Na súd som podal žiadosť o preskúmanie obžaloby. (...) Došlo k závažným procesným pochybeniam a k porušeniu práva na obhajobu,“ hovorí Jankovskej advokát Peter Erdös.