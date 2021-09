Dvadsať rokov odhalilo chyby v systéme. Reformy sú nevyhnutné, tvrdia župani

30. sep 2021 o 17:52 TASR

OPONICE. Predsedovia samosprávnych krajov sa vo štvrtok stretli na 17. rokovaní zhromaždenia Združenia samosprávnych krajov SK8.

Na stretnutí v Oponiciach v okrese Topoľčany dominovali témy optimalizácie siete nemocníc, financovania sociálnych služieb, prípravy zákona o verejnej doprave.

Predsedovia krajov rokovali aj o návrhu legislatívnych zmien v oblasti majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbami vo vlastníctve vyšších územných celkov (VÚC) a téme samotného financovania samosprávnych krajov.

Počas stretnutia sa zaoberali aj prípravami osláv 20. výročia vzniku samosprávnych krajov. Historicky prvé voľby do VÚC sa konali 2. decembra 2001.

Inštitucionálny mirš-marš

Podľa predsedu SK8 a súčasne predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča je nevyhnutné zmeniť fungovanie verejnej správy, ktoré už po dvoch desaťročiach vykazuje chyby.

„Namiesto pružného systému doručovania verejnej služby tu máme centrálny systém, regionálnu štátnu správu, krajskú správu, samosprávu na úrovni miest a obcí a podobne, reálny kompetenčný a inštitucionálny 'mirš-marš', ktorý treba narovnať a zamyslieť sa súčasne aj nad jeho financovaním,“ povedal.

Dlho diskutovaná reforma verejnej správy ide podľa slov Viskupiča ruka v ruke s reformou daňovo-odvodového systému.

„Kraje sú odkázané na výber jednej dane, ktorej navyše neurčujú sadzbu. Radi by sme sa uchádzali o to, či už to bude nejaká zelená, environmentálna, uhlíková daň alebo to bude nejakým spôsobom možnosť zásahu do formácie korporátnych daní, aby sme mohli nielen platonicky, ale naozaj podporovať malé a stredné podnikanie,“ skonštatoval Viskupič.

Reforma a stabilizácia ambulantnej starostlivosti

Jednou z tém, ktoré dominovali na stretnutí predsedov samosprávnych krajov, bola reforma zdravotníctva.

„Túto tému vnímame veľmi citlivo, pretože sa nám v regiónoch rozhádajú jednotlivé časti regiónov. Všetkým nám musí ísť o to, aby dostupnosť zdravotnej starostlivosti nebola nijakým spôsobom obmedzená,“ skonštatovala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.

Podľa jej slov potrebujú kraje v prvom rade reformovať a stabilizovať ambulantnú starostlivosť, ktorá začína byť pre viaceré regióny nedostupná.

„Máme prázdne ambulancie, starých lekárov, odchádzajúcich lekárov. Je potrebné riešiť personálne otázky v zdravotníctve, treba doriešiť spôsob vzdelávania lekárov a prístup k atestáciám,“ uviedla Jurinová.

Zapojenie do reformy nemocníc

Zároveň skonštatovala, že ak sú samosprávne kraje koordinátormi zdravotnej starostlivosti v krajoch, musia byť ich zástupcovia pozývaní na stretnutia, kde sa o reformách v zdravotníctve rozhoduje.

„Ministerstvo predstavilo reformu zdravotníctva, schválila ju vláda a teraz sa ide o nej diskutovať na úrovni regiónov. Teraz sa začíname baviť o tom, ktorá nemocnica aké kritériá spĺňa,“ povedala Jurinová, podľa ktorej už teraz niektoré nemocnice, v pôvodných návrhoch nastavené ako komunitné, vychádzajú podľa kritérií ako regionálne, čiže nemocnice vyššieho typu.