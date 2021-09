Rozdrobenie bolo zbytočné. Maďari mohli mať zastúpenie vo vláde, uznal Berényi

Aliancia-Szövetség bude mať snem v sobotu 2. októbra v Šamoríne.

30. sep 2021 o 19:46 TASR

BRATISLAVA. Nová strana Aliancia-Szövetség, ktorá vzniká spojením zástupcov Strany maďarskej komunity (SMK), Mosta-Híd a hnutia Spolupatričnosť, môže byť v prípade postupu do Národnej rady (NR) SR stabilizačným prvkom a spoľahlivým partnerom na slovenskej politickej scéne.

V diskusii na TASR TV to povedal podpredseda SMK a Trnavského samosprávneho kraja (TSK) József Berényi.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Neúplný súhlas so správou o republike

V tejto súvislosti pozitívne hodnotil správu prezidentky Zuzany Čaputovej o stave republiky.

„Nie s každým jej postojom súhlasím, ale táto správa bola podľa mňa veľmi korektná. Možno by bola ešte lepšia, kedy v nej niečo povedala aj ohľadom menšín,“ poznamenal Berényi s dôvetkom, že práve väčší dôraz na menšinovú politiku podľa neho aktuálne v Národnej rade SR chýba.

Bolo úplne zbytočné sa rozdeliť

Priznal, že je to aj dôsledok rozdelenia zástupcov najväčšej menšiny na Slovensku do troch rôznych politických subjektov.

„Dnešná situácia ukázala, že bolo úplne zbytočné sa rozdeliť a vytvoriť nové strany. Keby sme ostali pokope, dodnes sme v parlamente a možno aj vo vláde,“ konštatoval Berényi.

„Založili sme spoločnú stranu kvôli tomu, že sme v posledných parlamentných a európskych voľbách nezískali ani jeden mandát. Vypadli sme z týchto dvoch dôležitých inštitúcií a tým v nich nemá zastúpenie južné a východné Slovensko a najväčšia menšinová komunita na Slovensku,“ povedal podpredseda SMK.

Rozdelenie moci

Lídrom zjednotenej menšinovej strany by sa mal stať predseda jej najsilnejšej zložky, SMK, Krisztián Forró.

„Dohodli sme sa na tom, že na post predsedu strany budeme nominovať kandidáta my, Most-Híd bude nominovať predsedu Republikovej rady, čo je druhý najvýznamnejší post v strane. Budeme mať jedného podpredsedu, toho bude nominovať Spolupatričnosť,“ vysvetlil Berényi s tým, že najužšie vedenie strany budú tvoriť títo traja lídri plus traja predsedovia platforiem. Platformu za SMK by mal viesť on.

Aliancia-Szövetség bude mať snem v sobotu 2. októbra v Šamoríne. Práve na tomto sneme delegáti zvolia predsedu a ďalších čelných predstaviteľov spoločnej strany.

Do budúcich regionálnych a komunálnych volieb majú ísť doteraz rozdelení kandidáti pod spoločnou značkou.

Podľa Berényiho chce strana vo väčšine prípadov podporovať aktuálneho starostu či primátora, bez ohľadu na to, z ktorej platformy pochádza.