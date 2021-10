Lipšic si nerobí ilúzie o ráznom seku v prípade korupčnej chobotnice

Špeciálny prokurátor vystúpil v parlamente.

1. okt 2021 o 11:57 (aktualizované 1. okt 2021 o 13:03) TASR

BRATISLAVA. V pléne sa v piatok dopoludnia začala diskusia k správe špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry za rok 2020.

Do diskusie sa zatiaľ písomne prihlásili poslanci Ľuboš Blaha (Smer) a Juraj Šeliga (nezaradený).

Verifikované výpovede o korupcii

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic požiadal poslancov, aby sa nesprávali agresívne. Upozornil, že niekto môže takúto verbálnu agresiu zobrať vážne, čo môže mať tragický koniec.

Lipšic v úvode diskusie pripomenul, že uplynulý rok, ako aj tento sa potvrdzuje viac ako v minulosti, akú kľúčovú úlohu zohrávajú špecializované policajné aj justičné zložky v našom právnom systéme.

Pripomenul, že "korupčná chobotnica", ktorá sa začala od minulého roku odhaľovať a je založená na objektivizovaných verifikovaných výpovediach desiatok ľudí, ktorí boli v pozíciách moci, potvrdzuje, ako Slovensko v minulosti v týchto zložkách fungovalo. "A nerobím si ilúzie, že je možné urobiť rázny sek," skonštatoval.

Dôsledky verbálnych útokov

Špeciálny prokurátor zároveň požiadal poslancov naprieč politickým spektrom, aby sa správali civilizovane.

"Obávam sa totiž, a nehovorím to len ako občan, ale hovorím to z titulu pozície, ktorú zastávam, že v prípade stupňujúcej sa verbálnej animozity, ktorá stúpa aj na Slovensku, sa môže stať, že niektorí jednotlivci tie tvrdé verbálne agresívne vyjadrenia pretavia v tragické činy," pripomenul poslancom a požiadal ich, aby to vzali do úvahy.

Blaha chce Lipšica vidieť vo väzení

Poslanec Ľuboš Blaha (Smer) označil Daniela Lipšica za symbol korupcie vlády Igora Matoviča (OĽANO). Skonštatoval, že Lipšic nie je nestranný ani bezúhonný, nikdy nebol a nie je prokurátorom, pretože ostal politikom.

Pripomenul tiež, že bol v minulosti odsúdený za zabitie človeka. Vyčítal koalícii, že ho zvolila do funkcie, hoci nemal s prácou prokurátora skúsenosti.

Blaha hovorí o politickej vendete. Tvrdí, že Lipšicovou jedinou úlohou je pozatváranie súčasnej opozície. Vyhlásil, že mafiu na Slovensku porazíme až vtedy, keď Lipšic "skončí v base".

Dodal, že všetko v živote dosiahol podvodom, napríklad bezpečnostnú previerku či justičné skúšky. Hovoril aj o jeho prepojeniach na médiá.

Koalícii okrem iného vyčítal, že chce "vygumovať" generálneho prokurátora Maroša Žilinku len preto, lebo sa jej nepáčia dve jeho rozhodnutia v súvislosti s využitím paragrafu 363 Trestného poriadku. Namietal plánované zmeny v kompetenciách generálnej a špeciálnej prokuratúry.

Andrej Stančík (OĽANO) označil Blahov prejav za reflux a pripomenul viaceré kauzy bývalých vlád. Romana Tabák (OĽANO) hovorila o Blahovi ako o besnom pseudoposlancovi, ktorého politika je založená len na urážaní.

Predseda klubu Sme rodina Peter Pčolinský po viacerých podobných faktických poznámkach na Blahovo vystúpenie kolegom pripomenul, že diskutujú o správe o činnosti špeciálnej prokuratúry. Vyzval ich, aby sa vyjadrovali k veci.

Fico: Lipšic je výsmech prokuratúry

Predseda Smeru Robert Fico na piatkovej tlačovej konferencii podobne ako Blaha kritizoval Lipšica.

Myslí si, že na upokojenie situácie na Slovensku by mal Lipšic odísť z funkcie. Podľa jeho slov nespĺňa elementárne kritériá na túto pozíciu a so svojimi prokurátormi robí špinavú prácu pre expremiéra Matoviča.

"Je výsmechom na stoličke šéfa špeciálnej prokuratúry," podotkol a vyjadril nespokojnosť s jeho pôsobením vo funkcii.

Fico reagoval aj na prepustenie štyroch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a bývalého dočasne povereného šéfa policajnej inšpekcie Petra Sch. z väzby.

Tvrdí, že voči nim existujú riadne a legálne získané dôkazy, že si vymýšľali obvinenia. "Potvrdilo sa, že títo vyšetrovatelia páchali trestné činy," vyhlásil.

Vzhľadom na ich prepustenie sa pýta, ako sa majú cítiť iní, napríklad bývalý policajný prezident Tibor Gašpar či bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Podľa Fica sú vo väzbe iba na základe výpovedí udavačov a bez priamych dôkazov.