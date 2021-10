Čo má spoločné Bratislava a Bangladéš. Prespievaná zvučka z Priateľov. O láske, ktorá sa stratila v koncentráku. Správy, ktoré zaujali cudzincov.

1. okt 2021 o 14:21 The Slovak Spectator

1. Nábytok, o akom môžu svetové aukčné domy iba snívať, by sa mal čoskoro vrátiť na svoje miesto v bratislavskej lekárni U Salvátora. Mestom naň už vyčlenilo takmer milión eur: A set auction houses dream of. Rare historical furniture on its way back to Bratislava

2. Starých rodičov nikdy nestretla, nemohla ani navštíviť ich hroby. Alica Frühwaldová popisuje, koľko lásky stratila v koncentračných táboroch: She never met her grandparents, but knows how much love she lost in the concentration camps

3. Bratislava mu pripomína Bangladéš. Exilový vydavateľ sa na Slovensku po príchode z Nórska cítil bližšie k domovu: Bratislava reminds me of Bangladesh, says exiled writer

4. Slovenská acapella skupina prespievala zvučku z Priateľov. Najlepšie slovenské fotky za rok 2020 a oveľa viac v tohtotýždennom prehľade kultúrnych správ: Listen to Slovaks' Friends theme tune rendition. Is it a bop or flop?

5. Ako na hojdačke. Doručovacie služby sa museli prispôsobiť zvýšeniu aj zníženiu dopytu počas minulého roka: 2020 was a roller coaster ride

6. Cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku môžu voliť v komunálnych a regionálnych voľbách. Ministerstvo však nevie, koľko z nich volilo: It is a simple question. How many foreigners vote in Slovakia?

7. Vinári sa tešia. Ročník 2021 prinesie vynikajúce vína, jedny z najlepších za posledné desaťročie: 2021 is set to be a good vintage

8. Prezidentka sa prihovorila poslancom o odsúdila tých, ktorí zneužívajú pandémiu na šírenie strachu: President Čaputová: We need to protect this world and Slovakia's place in it

9. Všetkým nám záleží na dobrej kvalite nášho života a budúcnosti, ktorá bude lepšia ako súčasnosť: Building resilience and seeking balance

10. Baletka z Odesy sa na Slovensku našla v tetovaní. Les Paskarenko svoje prvé diela tetovala spolužiakom na nitrianskom internáte, dnes ju vyhľadávajú v Bratislave: Bratislava Castle as a tattoo is a cliché, a Ukrainian tattooist says

