Bývalý funkcionár NAKA Chudý: Tímu Očistec verím. Lučanského som si otestoval a neprešiel

PETER CHUDÝ stál pri zrode elitnej agentúry NAKA a ešte pred jej akciami Judáš a Očistec napísal knihu Polícia v rukách mafie. Dnes okrem písania kriminálok otvorene hovorí, ako tento korupčný systém vnímali policajti, a prečo teraz verí stíhaným ľuďom z tímu Očistec.

Ako vnímate vojnu policajtov na inšpekcii a NAKA?

V prvom rade neverím, že by vyšetrovatelia z tímu Očistec niekoho krivo obvinili, pretože im zavolal nejaký minister. Nielenže tých ľudí poznám, ale odporuje to aj základnej logike. Veď ak by policajti pri obvinení vychádzali z krivých výpovedí, tak zástup obhajcov na to pri ďalších výsluchoch príde. Skôr či neskôr sa v každej vymyslenej a naučenej výpovedi prejavia diery a zmanipulovaný svedok sa zlomí. K vyšetrovateľom inšpekcie nemám dôveru v prípade obvinenia policajtov z tímu Očistec.

Nemohlo sa stať, že si vyšetrovatelia v záujme vyššieho dobra a stíhania mafie niektoré pravidlá vysvetlili po svojom?

Podľa doteraz známych informácií dôkazy na takéto tvrdenie chýbajú. Napríklad v prípade údajnej manipulácie výpovede svedka Dömötöra. Je úplne bežné, že niektorí ľudia pri výsluchu skáču od jednej myšlienky k druhej a vyšetrovateľ ich niekedy musí prerušiť a otázkou usmerniť aj po každej druhej vete. To však neznamená, že je výpoveď upravená v niekoho neprospech.