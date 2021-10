Krajinu treba vyviesť z krízy, dôležitá je podľa Čaputovej stabilná vláda

Slovensko podľa prezidentky potrebuje reformy.

3. okt 2021 o 13:15 TASR

BRATISLAVA. Slovensko treba vyviesť z krízy, s nenávisťou to nepôjde. V nedeľnej politickej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedala prezidentka Zuzana Čaputová.

Stretnutia s opozičnými predstaviteľmi považuje za užitočné. Predčasné voľby považuje za jednu z možností pre Slovensko.

Najdôležitejšia je podľa hlavy štátu stabilná vláda. O tej sa však aktuálne podľa jej slov hovoriť nedá. Poukázala na to, že každý týždeň niektorý koaličných lídrov hovorí o možnom odchode z koalície.

Za potrebné považuje hovoriť v krízových časoch aj s názorovými oponentmi. S predsedom mimoparlamentného Hlasu Petrom Pellegrinim mali podľa nej v oblasti referenda konštruktívnu debatu.

Na margo otázky údajného zmarenia referenda, z ktorého ju obviňuje predseda Smeru Robert Fico, povedala, že líder tejto opozičnej strany a niektorí jeho kolegovia hovoria veci, ktoré nie sú pravdivé.

Chápe, že v krajine vládne napätá atmosféra. To, čo občanov SR najviac napĺňa, sú podľa nej rodinné vzťahy či vzťahy s priateľmi, dôstojný život a spravodlivé zaobchádzanie.

"Všetky tieto tri hodnoty alebo kvality boli v poslednom roku atakované. Prišli sme o svojich blízkych, báli sme sa o svoje životy, boli sme ohrození na sociálnej a ekonomickej situácii. Téma spravodlivosti je osobitnou kategóriou, ktorá je veľmi diskutovaná. Situácia je objektívne ťažká," povedala.

Myslí si, že úlohou politických predstaviteľov v aktuálnej situácii je to, aby si strážili svoj vlastný slovník. Dôležité je uvedomovať si, či chcú konať pre krajinu alebo im ide o vlastné politické body.

Kritika v správe o stave štátu bola podľa nej primeraná. Zdôraznila, že snahou bolo vyzvať na spoluprácu. Tvrdí, že sa snažila byť adresná, jasná, zrozumiteľná, zároveň primerane kritická. Jej ambíciou bolo ponúknuť riešenia.

Slovensko podľa prezidentky potrebuje reformy. Koalícia má podľa nej na ich vykonanie dostatok poslancov. Poukázala aj na vyšetrovanie desiatok prípadov. Pozitívne vníma, že nedochádza k tomu, že by sa kauzy "zametali pod stôl". Zároveň však vníma, že táto téma je "ohromne politicky zneužívaná".

Niektorých politikov kritizuje za to, že vynášajú zo spisov. O týchto témach podľa nej majú informovať orgány činné v trestnom konaní primeraným spôsobom tak, aby to neohrozilo vyšetrovanie. Vyzýva na zdržanlivosť a na to, aby nesúdili tí, ktorým to neprináleží.

Pozitívne vníma manažment ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO).

Myslí si, že Slovensko je lepšie pripravené zvládnuť tretiu vlnu pandémie. Negatívne však vníma nízky počet zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. Svoju úlohu v tejto téme podľa jej slov zohráva aj postoj opozície k tejto otázke. Téma sa podľa nej takisto často zneužíva.

Za nepredstaviteľné považuje to, že dochádza k útokom na pracovníkov očkovacích tímov či na pracovníkov Úradu verejného zdravotníctva. Je rada, že Lengvarský má pripravené zastabilizovanie zdravotníkov a sociálnych služieb.