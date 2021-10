Nezabrali kampane, lotérie ani odmeny. Nápady, ako zvýšiť zaočkovanosť, dochádzajú

Už tento mesiac štát spustí novú kampaň.

4. okt 2021 o 18:33 Martin Vančo

BRATISLAVA. V skladoch je 2,3 milióna vakcín proti covidu. Ak by každú z nich dostal doteraz nezaočkovaný človek na Slovensku, dosiahlo by 85-percentnú zaočkovanosť. To by bola zrejme hranica kolektívnej imunity.

Lenže o vakcíny už nie je záujem. V priemere sa denne zaočkuje asi 2200 ľudí. V máji, keď bol záujem vysoký a bol aj dostatok vakcín, to bol asi dvanásťnásobok.

V niektorých krajinách, napríklad v Spojených štátoch, narástol záujem po nástupe tretej vlny, pretože ľudia sa začali covidu viac obávať. Na Slovensku je nárast očkovania zanedbateľný.

Zdravotný analytik Martin Smatana si myslí, že za tým môžu byť predpovede odborníkov o rýchlom nástupe a vrchole tretej vlny. Predpokladalo sa, že by mal prísť v októbri alebo na prelome s novembrom. „Možno si ľudia povedali, že načo sa budú očkovať, keď čoskoro bude po najhoršom."

Aj Smatana však už pripúšťa, že vrchol nakoniec môže prísť aj neskôr a mnoho ľudí tak zostane nechránených dlhšie.

Nové klipy už tento mesiac

Od začiatku očkovania počet zaočkovaných postupne stúpal a limitom bola len slabá dostupnosť vakcín a očkovacie kapacity zdravotníkov. Na konci mája prišiel vrchol a odvtedy počet nových zaočkovaných klesá.