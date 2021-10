Prokurátor už nežiada väzbu pre Plačkovú a ďalších obvinených

Súd vzal do väzby šesť osôb.

5. okt 2021 o 11:08 SITA

BRATISLAVA. Najvyšší súd zrušil verejné zasadnutie vo veci obvineného Reného Strausza, jeho manželky Zuzany Plačkovej a ďalších osôb obvinených v rámci kauzy zločineckej skupiny zaoberajúcej sa drogovou trestnou činnosťou pôvodne vytýčené na štvrtok 7. októbra.

Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Termín verejného zasadnutia vo veci René St. a spol. je, vzhľadom na späťvzatie sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry proti rozhodnutiu sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, zrušený," uviedla hovorkyňa Najvyššieho súdu Alexandra Važanová.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Obvineného dílera spoznala na dovolenke. Ako sa Plačková hájila na súde? Čítajte

Šiestich vzali do väzby, Plačkovú nie

Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v tomto prípade vo štvrtok 30. septembra rozhodol o vzatí do väzby šiestich osôb, ktoré sú obvinené zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ako aj z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok.

Dôvodom väzby u obvinených je obava z pokračovania v trestnej činnosti, teda preventívna väzba.

Štyri osoby, medzi ktorými boli aj influencerka Zuzana Plačková Strausz a jej manžel René Strausz, súd do väzby nevzal. Dôvodom bolo konštatovanie sudcu pre prípravné konanie o neexistencii dôkazov, ktoré by preukazovali dôvodné podozrenie, že sa títo obvinení dopustili skutku, za ktorý im bolo vznesené obvinenie.

Preto v ich prípade ďalej ani neskúmal naplnenie existencie dôvodov či už útekovej, kolúznej, prípadne preventívnej väzby.

Rozhodnutie súdu bolo voči dvom osobám prepusteným zo zadržania právoplatné, prokurátor pôvodne podal sťažnosť voči nevzatiu do väzby dvoch osôb, zvyšných šesť obvinených podalo sťažnosť proti vzatiu do väzby. O ich sťažnostiach bude rozhodovať Najvyšší súd neverejne.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Plačková bude stíhaná na slobode, sudca spochybnil jej obvinenie Čítajte

Plačková a Strausz sú stále obvinení

Polícia uskutočnila 27. septembra policajnú akciu pod krycím názvom Chikara, počas ktorej vykonali viaceré domové prehliadky a prehliadky iných priestorov. Následne obvinili celkovo 15 osôb.

Podľa uznesenia o vznesení obvinenia viedol skupinu od roku 2012 Tibor Gubáň prezývaný Guláš. Koordinovanú trestnú drogovú trestnú činnosť údajne vykonávala na území Trnavského, Bratislavského a Trenčianskeho kraja.

„Skupina vykonávala prostredníctvom vytvorenej štruktúry výrobu, distribúciu a následný predaj drogy zvanej pervitín,“ uviedla polícia s tým, že skupina tiež dovážala a predávala kokaín.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kauza Plačková: Pervitín varili, kokaín dovážali. Zarobili milióny Čítajte

Policajti zistili aj to, že od roku 2012 do apríla 2016 bol z dovezených voľnopredajných tabliet z Poľska vyrobený pervitín v hodnote približne 7 680 000 eur a v čase od apríla 2016 do konca roku 2018 v hodnote približne 19 800 000 eur. Skupina podľa polície fungovala až do zadržania jej členov.

Medzi obvinenými je aj influencerka Zuzana Strausz Plačková a jej manžel René Strausz. Polícia v obvinení konštatuje, že ide o dôležitých dílerov skupiny.

„Asi od roku 2017 kupovali v rámci zločineckej skupiny kokaín od Pavla Š. a ten následne predávali ďalším užívateľom,“ napísala polícia v uznesení o vznesení obvinenia. Manželia na výsluchu po zadržaní svoju vinu odmietali.

Jeden z obvinených Miroslav F. polícii pri výsluchu povedal, že René Strausz bol údajne „spojka do lepšej spoločnosti“.

Zuzanu Strausz Plačkovú a jej manžela polícia obvinila zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi.