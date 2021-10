Poslanci ukončili diskusiu o potratoch, v koalícii sa na návrhu nezhodujú

Ženy rozmýšľajú aj bez toho, či im to niekto prikáže alebo zakáže, argumentoval Cmorej proti predlžovaniu lehoty.

5. okt 2021 o 17:00 TASR

BRATISLAVA. Poslanci Národnej radyukončili diskusiu k návrhu zákona o pomoci tehotným ženám. Predložila ho skupina koaličných poslancov. Ani členovia koalície sa však nezhodujú na jeho podpore.

Viacerí poslanci z klubu OĽANO v pléne návrh podporili a hovorili o snahe dať ženám viac priestoru na rozmyslenie pred potratom. Namietal to napríklad Peter Cmorej (SaS), ktorý hovoril o možnom ohrození zdravia matky.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Obmedzenie možností žien

"Voľbu žene neberieme," podčiarkol Marek Šefčík (OĽANO) s tým, že ani jedno ustanovenie navrhovanej legislatívy ženám nebráni v rozhodnutí. Myslí si, že matka by mala dostať príspevok po narodení dieťaťa hneď po pôrode a nie až, keď sa dieťa dožije niekoľko dní. Každá matka podľa neho už pred pôrodom kupuje výbavu. Hovorí o ambícii navýšiť príspevok a odmieta argumenty, že bez systémových zmien sa matkám pomôcť nedá. "Nezarežme zákon len preto, že to nie je toľko a hneď naraz," podotkol.

Poslankyňa Zita Pleštinská (OĽANO) sa ohradila voči slovám o umelom prerušení tehotenstva. Hovorí, že sa nedá prerušiť, len ukončiť. Zdôraznila potrebu ochrany ľudského života už pred narodením. "Je to ľudský život. Bodka," zdôraznila.

Ženy sa vedia rozhodnúť aj bez lehoty

Cmorej zas namietal slová, že ak sa nepredĺži lehota na rozmyslenie pred potratom, tak sa zmenšuje aj možnosť žien na rozhodovanie. Podotkol, že ženy rozmýšľajú aj bez toho, či im to niekto prikáže alebo zakáže. Celkovo nesúhlasí s predlžovaním tejto lehoty. Argumentoval prípadmi, keď sa o viacerých vývojových chybách plodu dozvedia ženy neskôr, ako je navrhovaná lehota, pričom hovorí o ohrození zdravia matky.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Čepček zavádza. Odborníci hodnotia jeho dôvodovú správu Čítajte

Jána Szőllősa (OĽANO) mrzí Cmorejova interpretácia jeho slov. Odmieta, že by spochybňoval rozmýšľanie žien a vyzval ho, aby mu do úst nevkladal niečo, čo nepovedal. "Bez ohľadu na to, či ide o potraty alebo nie, stále budem hovoriť, že keď sa má niekto v akejkoľvek závažnej veci slobodne rozhodnúť, potrebuje dostatok informácií a dostatok času," zdôraznil.

Jedna z predkladateliek návrhu Anna Záborská (OĽANO) na záver diskusie vyzvala kolegov, ktorí možno nepovažujú potrat za niečo zlé, aby legislatívu podporili. Apelovala pritom, aby pristúpili k zváženiu "všetkého dobrého, čo ako priznávajú, v tomto zákone je". Apelovala na nich, aby odhodili svoju ideológiu. Deklarovala záujem pomoci tehotným ženám. Hlasovať by o návrhu mali poslanci v stredu o 11.00 h.