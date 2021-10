O preložení dvoch trestných sudcov na Najvyšší súd by mala rada rozhodnúť v novembri

Šikuta upozornil na neúplnú obsadenosť dvoch z piatich trestných senátov.

6. okt 2021 o 14:51 TASR

BRATISLAVA. O preložení dvoch sudcov na trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR by mala Súdna rada rozhodovať na konci novembra.

Pre TASR to uviedol šéf Súdnej rady Ján Mazák.

Je to náročné na čas

Predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta podal v júli návrhy na preloženie dvoch sudcov, ktorí uspeli vo výberovom konaní.

"Obaja sudcovia sa však musia podrobiť prísnemu dohľadu podľa nových právnych predpisov. Pred ich preložením na Najvyšší súd sa preverujú ich majetkové pomery a či naďalej spĺňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti, mravný štandard a integritu na zodpovedný a náležitý výkon funkcie sudcu Najvyššieho súdu," spresnil Mazák s tým, že si to vyžaduje pomerne rozsiahle zisťovanie a súčinnosť s viacerými orgánmi verejnej moci.

Doplnil, že pri jednom sudcovi Súdna rada zatiaľ nerozhodla, pretože vznikla potreba objasniť jeho majetkové pomery.

"Bežná záležitosť, ale náročná na čas. Pri druhom sudcovi predseda Najvyššieho súdu listom 20. júla 2021 požiadal, aby ho Súdna rada preložila najskôr s účinnosťou k 1. novembru 2021," vyhlásil Mazák.

Dodal, že o preložení tohto sudcu sa malo pôvodne rozhodovať 14. októbra, "ale so zreteľom na list predsedu Najvyššieho súdu a na žiadosť predsedu Špecializovaného trestného súdu, ktorý žiada odložiť toto preloženie tak, aby sudca mohol dokončiť prejednávanie veľmi závažných trestných vecí, v ktorých je zákonným sudcom, sa bude o jeho preložení rozhodovať až koncom novembra 2021".

Súd ešte nevytýčil termín v kauze s Kotlebom

Mazák podčiarkol, že Súdna rada vníma svoje nové kompetencie v súvislosti s preverovaním majetkových pomerov a sudcovskej spôsobilosti sudcov vážne a nemôže z nich zľaviť.

"Porušila by zákon. Súčasne rešpektuje to, že trestný sudca, ktorý je preložený, musí dokončiť trestné prípady, v ktorých je zákonným sudcom. Inak by nastal, ľudovo povedané, chaos. Predpokladám, že o preložení dvoch sudcov rozhodne Súdna rada koncom novembra," doplnil.

Predseda Najvyššieho súdu Šikuta minulý týždeň upozornil na neúplnú obsadenosť dvoch z piatich trestných senátov v súvislosti s tým, že Najvyšší súd stále nevytýčil odvolací termín v kauze rozdávania kontroverzných šekov predsedom ĽSNS Marianom Kotlebom v hodnote 1488 eur chudobným rodinám.

Uviedol, že jeho permanentná snaha o personálne stabilizovanie trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu sa na Súdnej rade nestretáva s rovnakým porozumením ako riešenie personálnych otázok Najvyššieho správneho súdu či Špecializovaného trestného súdu.