Marcinková vyzýva na odobrenie sprevádzajúcej osoby, OĽANO vidí nedostatky

Reforma nemocníc počíta s upravením priestorov aj pre sprevádzajúce osoby.

6. okt 2021 o 17:32 TASR

BRATISLAVA. Novela, ktorá by mala zakotviť možnosť mať pri sebe sprevádzajúcu osobu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, je fatálne dôležitá pre detských pacientov.

Vyhlásila to poslankyňa Národnej rady (NR) SR Vladimíra Marcinková (SaS).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vyzvala poslancov na podporu novely zákona o zdravotnej starostlivosti, apelovala najmä na koaličných partnerov.

Pripomenula, že návrh predložila po zhode na koaličnej rade a obáva sa, že jeho neschválenie koaličnými poslancami by bolo porušením procesov.

OĽANO má výhrady

Výhrady voči návrhu majú poslanci OĽANO. Poukazujú na otázku vykonateľnosti takéhoto zákona v praxi. O viacerých úskaliach navrhovaného zákona hovorí aj Ministerstvo zdravotníctva SR.

Marcinková argumentuje, že hoci sa aj v súčasnosti umožňuje rodičovi byť pri dieťati v nemocnici, nie je to zakotvené v legislatíve.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Na Slovensku chýba viac ako tristo všeobecných lekárov pre dospelých Čítajte

"Zakotvenie do právneho poriadku by prinieslo väčšiu právnu istotu pre tých najzraniteľnejších, pre deti," myslí si.

Často sa podľa nej stáva, že rodič nemôže byť pri svojom hospitalizovanom dieťati, napríklad i pri novorodencoch. Marcinková tvrdí, že aj lekári považujú prítomnosť matky pri takomto dieťati za pozitívum.

Doplnila, že takýmto ustanovením by sa mohlo prispieť k odbremeneniu zdravotníkov. Sprevádzajúca osoba by ich mohla podľa nej zastúpiť napríklad pri polohovaní pacienta, mohla by pri ňom byť neustále, pričom zdravotná sestra má aj iných pacientov.

Ministerstvo zdravotníctva súhlasí, ale vidí úskalia

Rezort zdravotníctva súhlasí, že prítomnosť rodiča počas hospitalizácie dieťaťa má priaznivý vplyv na jeho liečbu. Podotkol, že v súčasnosti sa prítomnosť rodiča u dieťaťa do šiestich rokov dodržiava štandardne a deklaroval, že sa zasadzuje o čo najväčšiu dostupnosť tejto možnosti.

Ministerstvo však po konzultáciách so zástupcami ústavných zdravotníckych zariadení upozornilo na viaceré úskalia prijatia navrhovanej legislatívnej zmeny v tomto období.

"Vrátane obmedzenia počtu lôžok, zvýšených finančných nákladov na dovybavenie, rekonštrukciu či výstavbu 'nových lôžok', nemožnosti dôslednej kontroly rozlíšenia sprevádzajúcich osôb a návštev alebo zvýšeného rizika nozokomiálnych nákaz," priblížil pre TASR tlačový odbor ministerstva.

Zástupcovia ústavných zdravotníckych zariadení podľa slov rezortu deklarovali existenciu plánov na rozšírenie lôžok, aby bolo možné zabezpečiť prítomnosť rodiča pri dieťati.

Návrh považujú za nevykonateľný v praxi

O veľkých nedostatkoch Marcinkovej návrhu hovorí aj hnutie OĽANO. So zámerom návrhu súhlasí, no na základe analýzy a odporúčania rezortu zdravotníctva ho však považuje v predloženom znení za v praxi nevykonateľný.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vláda schválila reformu zdravotníctva, Sme rodina ju nepodporila Čítajte

"Zdravotnícke zariadenia, ktoré na to majú kapacity, už dnes umožňujú rodičom sprevádzať svoje deti počas hospitalizácie. Ak by sme návrh zákona odsúhlasili v takomto znení, mnohé zdravotnícke zariadenia by sme vystavili hrozbe sankcií a súdnych sporov," myslí si Marek Šefčík (OĽANO).

Podľa slov hnutia členovia zdravotníckeho parlamentného výboru upozorňujú, že pripravovaná reforma optimalizácie siete nemocníc počíta s upravením priestorov v nemocniciach tak, aby sprevádzajúce osoby mohli byť pri lôžkach hospitalizovaných detí.