Korčok: Taliban ovládol Afganistan nelegitímne, no musíme s ním komunikovať

Maďarsko podľa Korčoka nepostupovalo v súlade s pravidlami.

11. okt 2021 o 13:10 Zuzana Kovačič Hanzelová, Barbora Paľovčíková

BRATISLAVA. V päťbodovom liste adresovanom maďarskej vláde kritizoval premiéra Viktora Orbána za skupovanie pôdy aj nehnuteľností na Slovensku, za vznik fondu, ktorý má podporovať farmárov pri kupovaní pôdy v strednej Európe, či za rekonštrukciu kostolov na Slovensku z peňazí maďarskej vlády a za nedostatočnú komunikáciu týchto krokov. Rokoval o tom aj so svojím rezortným partnerom Pétrom Szijjártóom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

O tom, či môže prísť k zhoršeniu medzi slovenskou majoritou a maďarskou menšinou a či bude slovenská diplomacia komunikovať s novou vládou Talibanu v Afganistane, hovorí minister zahraničných vecí IVAN KORČOK (nom. SaS).

Ivan Korčok od apríla 2020 je ministrom zahraničných vecí, do funkcie ho nominovala strana SaS,

v rokoch 2018 až 2020 pôsobil ako veľvyslanec v USA,

v rokoch 2005 až 2009 pôsobil ako veľvyslanec v Nemecku,

v rokoch 2009 – 2015 bol stálym predstaviteľom Slovenska pri Európskej únii,

v minulosti tiež zastával funkciu štátneho tajomníka na ministerstve zahraničných vecí.

Rozumiem správne, že krokmi, ktoré ste kritizovali, si Viktor Orbán "značkuje" Slovensko, keď to trochu zvulgarizujem?

Dovolím si malý komentár. Nemáme konflikty s Maďarskom. Aj môj rozhovor s Pétrom Szijjártóom a výstup z neho nemohol vzbudiť dojem, že Slovensko a Maďarsko sú v konflikte. Ale aj v dobrých vzťahoch sú momenty, keď nie vždy so všetkým súhlasíte.

To, čo som urobil, je prirodzená súčasť komunikácie medzi štátmi. Sú to legitímne otázky, ktoré ako minister zahraničných vecí, kým robím svoju prácu, nemôžem nepoložiť. Ak sa dozviem z médií, že Maďarsko kupuje nehnuteľnosti v Košiciach, som povinný spýtať sa na to môjho (rezortného) partnera. Nie je to konflikt, len upozornenie, že existujú určité pravidlá a Maďarská republika v tomto prípade nepostupovala v súlade s nimi.

Platí to aj v prípade, keď som pred mesiacom dostal z našej ambasády v Budapešti informáciu, že maďarská vláda vytvára 400-miliónový súkromný kapitálový fond, ale dáva doň 70 percent zdrojov na to, aby maďarské poľnohospodárske podniky expandovali a nakupovali poľnohospodársku pôdu.

Chcem mať jasno v tom, aká je maďarská motivácia. Preto som to otvoril. Budeme o tom ďalej komunikovať, chcem tomu porozumieť.

Vysvetlil vám minister Szijjártó, načo sú Maďarsku napríklad nehnuteľnosti v Košiciach?

Nie. Následne po tom, čo sme sa to dozvedeli z médií, sme poslali takzvanú cirkulárnu nótu na všetky zastupiteľské úrady. Pripomenuli sme v nej, že keď vláda iného štátu, ktorý má diplomatické zastúpenie na Slovensku - nielen Maďarska - chce, môže nehnuteľnosti kúpiť na diplomatické účely.

Potom sme sa dozvedeli, že tam plánujú urobiť svoje diplomatické zastúpenie. Ich postup však nebol v poriadku.

Dá sa skupovanie pôdy vnímať inak ako snaha maďarskej vlády zvýšiť svoj vplyv na juhu Slovenska?