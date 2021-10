Dobré ráno: Babiš sa bojí, koná trochu hystericky

Ako to vyzerá pred českými voľbami.

7. okt 2021 o 23:22 Tomáš Prokopčák, Kristína Janščová, Viktor Hlavatovič, Adam Znášik

Vypočujte si podcast

V Českej republike majú parlamentné voľby. Aj keď je favoritom hnutie ANO, posledné dni sa Andrej Babiš zmieta v novom medzinárodnom škandále s pofidérne nakúpenými nehnuteľnosťami.

Opozícia sa zase pospájala do koalícii a otázkou je, či to bude stačiť. Do parlamentu mieria aj extrémisti z SPD a komunisti.

Ako to teda u našich západných susedov dopadne a prečo?

Tomáš Prokopčák sa pýta politického marketéra Adama Znášika.

Krátky prehľad správ

Väčšina okresov Slovenska bude od budúceho týždňa červená, žiaden však zatiaľ nebude čierny. Ukazuje to nová mapa covid automatu, platná od pondelka. Bordových bude už 16 okresov, oranžový zostane len juhozápad Slovenska, vrátane Bratislavy.

Minister vnútra dostane väčšie právomoci pri zmenách v polícii, posilniť by sa mala aj moc generálneho tajomníka služobného úradu. Navrhuje to novela zákona o štátnej službe. V princípe to znamená, že si minister môže dosadiť a odvolať vedúcich pracovníkov.

Do konca októbra by mali byť ľudia informovaní, či majú nárok na tretiu dávku očkovania proti novému koronavírusu. Včera ešte konzílium odborníkov dolaďovalo, ako ľudia dostanú informáciu, že majú na očkovanie prísť. Ministerstvo zdravotníctva by chcelo očkovať najskôr pacientov s poruchami imunity, potom domovy sociálnych služieb a zdravotníkov.

Vyšetrovateľka policajnej inšpekcie Diana Santusová požiadala o preloženie z Bratislavy na východné Slovensko. Tvrdí to portál tvnoviny.sk s tým, že o preradenie údajne požiadal ďalší vyšetrovateľ z inšpekcie a súčasný šéf tímu zameraného na vyšetrovanie údajného manipulovania trestných káuz Michal Vyšváder.

Severské krajiny pozastavujú očkovanie mladých mužov vakcínou od spoločnosti Moderna. Dôvodom sú správy o zriedkavých vedľajších účinkoch, konkrétne zápaly srdcového svalu. Krajiny budú chlapcom a mladým mužom podávať vakcínu od spoločnosti Pfizer.

Odporúčanie

Priznám sa rovno, milujem knihy Terryho Pratchetta, sú totiž rozkošnou zmesou vtipu, bystrosti a nápadu. Taká je jeho séria Zeměplocha, ale takú sú vlastne aj jeho najrannejšie texty. Nájdete ich trebárs v zbierke poviedočiek určených pre deti Pračlovek, ktorý cestoval časom a už tu na vás udrie, aký originálny a zábavný dokázal tento autor byť: a to aj na takom malom literárnom priestore. Mojim dnešným odporúčaním je tak oddýchnuť si nad podobnými textami.