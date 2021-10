Sťažovať si na lekára antivaxera je takmer nemožné. Úrady si zodpovednosť posúvajú

Lipták dostal pokutu 50 eur, lebo nemal rúško.

11. okt 2021 o 19:07 Martin Vančo

BRATISLAVA. V júli sa odboru zdravotníctva žilinskej župy dvaja Žilinčania sťažovali na očnú lekárku, ktorá ich odmietla vyšetriť, pretože boli zaočkovaní. Mohli podľa nej šíriť infekcie a ohroziť ďalších pacientov v čakárni.

Župný úrad dnes vedie proti lekárke konanie, ktorého výsledkom môže byť pokuta až 13-tisíc eur.

Očná lekárka je možno úplne proti očkovaniu, no to úrad neskúma. Ak ju potrestá, bude to preto, že pacientom neposkytla starostlivosť.

Prípady lekárov antivaxerov, proti ktorým zasiahli úrady, sú ojedinelé. Ak na nich prídu sťažnosti, úrady si ich väčšinou len posúvajú.

Zrejme jedinou výnimkou je všeobecný lekár Peter Lipták.

Pokuta pre Liptáka

Lekár Lipták vystupuje na antivaxerských protestoch, kde verejne spochybňuje nosenie rúšok alebo účinnosť vakcín. V minulosti priznal a obhajoval, že ako lekár prijímal dary.

Bratislavskí hygienici mu dali pokutu 50 eur za to, že nemal v ambulancii rúško. Prinajmenšom v bratislavskej župe ide o jediného lekára s takouto pokutou.