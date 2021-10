Chladené halušky? Od tejto firmy si ich obľúbili na celom Slovensku

Pomaly svitá, no v tatranských dolinách sa ešte prevaľujú jesenné hmly. Na poliach Spišskej Belej je už od skorého rána čulý ruch. Traktor ťahá kombajn, z ktorého padajú do obrovských drevených debien stovky zemiakov. Volajú ich tu grule a na ich kvalitu nedajú dopustiť.

Krajina, v ktorej sa rodia najchutnejšie zemiaky, je ako z pohľadnice. Na jednej strane mohutné Belianske Tatry s Lomnickým štítom, na druhej zase Levočské vrchy.

Zemiaky sa na Spiši pestujú stovky rokov, no nebyť nápadu miestnej firmy, tradícia mohla postupne začať zanikať. Čo sa jej podarilo, čím sú zemiaky spod Tatier výnimočné a ako vidia budúcnosť tejto plodiny lokálni pestovatelia?

Lokálne produkty bez éčok

Spoločnosť AT Tatry patrí pod Tatrami medzi najväčších pestovateľov zemiakov, napriek tomu si nevystačila len s ich predajom, ak chcela prežiť. Extrémny tlak obchodných reťazcov na ceny spôsobil, že v roku 2016 vybudovala výrobnú prevádzku s technologickou linkou na spracovanie zemiakov a začala ponúkať aj zemiakové výrobky.

Vyrába ich priamo na farme v Spišskej Belej a medzi najobľúbenejšie patria pirohy plnené stopercentnou ovčou bryndzou alebo domácim lekvárom či haruľa a zemiakové lokše pripravené podľa tradičných receptov.

Základnou zložkou všetkých výrobkov je spišský zemiak, pričom aj ostatné ingrediencie pochádzajú z lokálnych zdrojov. Firma sa hrdí, že pri výrobe nepoužíva žiadne „éčka“. Výnimočne dobré sú z viacerých dôvodov.

„Bryndza v pirohoch pochádza z našej farmy z Horného Turčeku. Má skvelú, silnú chuť iba zo syra z nepasterizovaného stopercentného ovčieho mlieka bez kravskej hrudky a tvorí až 30 percent náplne. Rovnako aj lekvár je z čistého ovocia, zahusťujeme ho len medom a nepoužívame žiadne pektíny,“ hovorí Jaroslav Sebeš, riaditeľ pre kvalitu, kontrolu a ISO z farmárskeho združenia Farmfoods.

Lupienky smažia vo vákuu

Medzi zákazníkmi sú veľmi obľúbené aj klasické zemiakové lokše a haruľa. Robia ich bez pridania akéhokoľvek umelého dochucovadla na zlepšenie chuti, alebo akejkoľvek konzervačnej látky.

„Je to poctivá ručná práca, ženy si pripravia cesto, naškriabu zemiaky, s čím im pomôže technológia, ale každú jednu vytvarujú ručne a opekajú ich na platniach. Aj preto chutia ako od starej mamy,“ opisuje Sebeš.

Zemiaky sú v haruliach naozaj vidieť. Ich štruktúra je zachovaná v jemných kúskoch, vďaka čomu sú po opečení chrumkavé a voňavé. O kvalite domácich lokší z tatranských zemiakov zasa hovorí fakt, že si ich obľúbili aj na západe Slovenska pri kačacích a husacích hodoch.

„Výborné sú aj na sladko. Veľa ľudí si ich natiera lekvárom alebo čokoládou, pridajú ovocie, orechy alebo mak a zalejú pudingom či šľahačkou,“ odporúča Jaroslav Sebeš.

video //www.youtube.com/embed/-R3bdmc7mVQ

Špeciálnym výrobkom sú zemiakové, mrkvové alebo zelerové lupienky. Aj tieto výrobky pochádzajú z produkcie miestnej farmy.

„Unikátna je ich príprava v špeciálnej vákuovej fritéze. Bežne sa lupienky smažia v oleji pri 180 až 200 stupňoch, u nás smaženie prebieha pri maximálne 90 stupňoch, takže pri tom nevznikajú žiadne potenciálne škodlivé látky. Ja hovorím, že to nie je smaženie, ale skôr sušenie, zemiak zbavíme vody a vytvoríme chrumkavý lupienok,“ vysvetľuje Sebeš.

Dodávajú ich exkluzívne do obchodov výnimočných potravín Farmfoods, kde nájdete aj očistené uvarené zemiaky s rôznymi dochuteniami.

„Takto pripravené zemiaky sú hotové, ľudia už nemusia strácať čas ich šúpaním a varením. Stačí, ak si ich doma zohrejú. Na Slovensku je to originálny výrobok, nikto iný ich pre koncového zákazníka týmto spôsobom neponúka,“ hovorí Sebeš.

Výrobky sú chladené alebo mrazené, lokše a harule sú vákuovo zabalené. Ďalším dôležitým prvkom, ktorým sa odlišujú od konkurencie, je obal výrobkov.

„Pri výrobe nepoužívame žiadne konzervačné látky alebo stabilizátory. Aby sme dosiahli optimálnu trvanlivosť, základ je preto veľmi kvalitný obal a bezchybné hygienické podmienky pri výrobe a balení každého výrobku,“ dodáva Sebeš.

(zdroj: SME Creative, Jakub Straňanek)

Spišské zemiaky chutia najlepšie

Zemiaky spod Tatier sa od tých z juhu Slovenska alebo zahraničia odlišujú v dvoch nenapodobiteľných zložkách. V miestnej pôde a podtatranskej klíme.

Vyššia nadmorská výška spolu s nižšou priemernou dennou teplotou a častejšími zrážkami vytvárajú ideálne pestovateľské podmienky. Vybrané odrody zo Spiša sa vyznačujú typickou vôňou, chuťou, farbou dužiny a textúrou.

Pestovatelia zemiakov, ktorí sú v združení Spišské zemiaky spolu s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym ich podrobili testom. V obchodných reťazcoch kúpili rovnakú odrodu zemiakov, len pôvodom z iných lokalít.

„Zemiaky zo Spiša mali neporovnateľne lepšiu chuť a vlastnosti pred aj po uvarení,“ hovorí konateľ AT Tatry Milan Krajanec mladší. Ďalšou výhodou oproti zemiakom z iných lokalít je ich lepšia trvanlivosť.

Zemiaky sú ako časovaná bomba

Dlhé desaťročia zásobovali slovenské kuchyne zemiaky spod Tatier, príchodom zahraničných obchodných reťazcov sa to však zmenilo. Pred dvadsiatimi rokmi na Spiši produkovali okolo 2 500 ton zemiakov ročne, dnes sa pohybujú na úrovni 500 ton.

„Je možné, že sa to číslo ešte zníži, keďže zo strany reťazcov je enormný tlak na ceny. Aj preto sme sa zapojili do združenia Farmfoods. Je to pre nás slamka, ktorej sa môžeme chytiť a ponúknuť spišský zemiak nie v 25-kilovom vreci, ale vo forme výrobkov,“ hovorí Milan Krajanec mladší.

S menšou výmerou zemiakov dnes dbajú najmä na kvalitu. Pestujú tri najobľúbenejšie odrody, sústredia sa na lokálny trh a malých odberateľov ako sú školské jedálne, hotely a reštaurácie v Tatrách a tiež na predaj z dvora.

(zdroj: SME Creative, Jakub Straňanek)

„Nie je to úplne veselé, ale stále veríme, že sa to zlepší. Spotrebiteľ sa zmenil, má úplne iné nároky ako pred desiatimi rokmi, musíme sa prispôsobiť,“ opisuje súčasnú situáciu Krajanec mladší.

Pestovanie zemiakov má pritom svoje špecifiká. Mnohí ich prirovnávajú k časovanej bombe.

„Obilie môžete mať na sklade aj dva, tri roky, ak ho viete udržať v suchu. Zemiak sa skladá z 90 percent vody, ktorú počas skladovania ,vydýchava', takže nám stále bežia stopky. Máme limitovaný čas na to, aby sme úrodu predali. Najneskôr do konca mája musí byť preč,“ tvrdí Krajanec mladší.

Kríza sa každý rok prehlbuje

Zemiaky dovezené z Česka alebo z ďalekého Francúzska sú často lacnejšie ako tie, ktoré dopestujú poľnohospodári u nás. Ako je to možné?

Podľa poľnohospodárov je za tým nerovná podpora agropotravinárskeho sektora naprieč Európou. V okolitých krajinách je celý priemysel výraznejšie dotovaný štátom, v Českej republike sú zemiaky dokonca zaradené medzi citlivé komodity a každoročná podpora prekračuje sto miliónov korún.

U nás podobná podpora štátu pestovateľom chýba a zanikli aj všetky veľké šľachtiteľské ústavy. Kým pred Nežnou revolúciou predstavovali zberové plochy 55-tisíc hektárov, v roku 2018 mala zberová plocha približne 7 800 hektárov. Poľnohospodári majú ťažké srdce najmä na politikov.

„Nemôžeme každý večer pozerať správy, aby sme sa dozvedeli, ako sa politici dohodli. Pravidlá sa menia z večera do rána, každá vláda má iné vízie. Takto to dlhodobo nemôže fungovať. Mám pocit, že kríza sa každý rok prehlbuje,“ hovorí s obavou v hlase Krajanec mladší.

Napriek ťažkostiam však stále verí, že situácia sa zlepší. Trend kupovať kvalitnejšie a hlavne domáce potraviny prichádza postupne aj k nám. Aj preto Farmfoods otvoril na Slovensku už takmer päťdesiat predajní, v ktorých ponúka viac ako 800 výlučne slovenských produktov tej najvyššej kvality. Väčšina z nich pochádza z produkcie združenia Farmfoods.

„Som presvedčený, že ľudia si uvedomia, že prvotriedna kvalita, lepšia chuť a vôňa, jasný pôvod, menej chémie či reálna čerstvosť, ktorá vzniká na Slovensku, sú dôležitejšie ako úspora pár centov v zahraničnom obchodnom reťazci,“ nádeja sa konateľ AT Tatry Milan Krajanec mladší.

Zemiaky spod Tatier a výrobky z nich si môžete zakúpiť v sieti potravín Farmfoods - Výnimočné potraviny na celom Slovensku.

