Ako Taliani dokážu prežiť na Slovensku

Covid zjednotil slovenskú vedu. Šafránkovej Popoluška inšpirovala Nórov. Odišla novinárka, ktorú cudzinci poznali z rádia. Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

8. okt 2021 o 16:10 The Slovak Spectator

1. Slovensko poznala lepšie ako mnohí Slováci. Cudzinci žijúci na Slovensku sa lúčia s nedávno zosnulou novinárkou redakcie Radio Slovakia International Ancou Dragu: Farewell, Anca

2. Covid zjednotil slovenskú vedu. Zameranie štátnych expertných skupín je príliš úzke. Iniciatíva Veda pomáha je však iná a poskytuje omnoho širší pohľad na pandémiu: Unique scientist platform helping Covid-19 fight still going strong amid third wave

3. Z Hollywoodu do Prezidentského paláca. Americký umelec Alan Craig na Slovensku pracoval pre prezidenta aj vystupoval v reklame: From Hollywood to the Presidential Palace: American brings “renaissance of the real” to Slovakia

4. Väčšia bezpečnosť na pracovisku, vyššia produktivita či menšie náklady. Potenciál umelej inteligencie vo výrobe je obrovský, píše expert Martin Spano: Six examples of how artificial intelligence is used in manufacturing

5. Nóri milujú Popolušku, na svete už je ich verzia tejto vianočnej klasiky. Pozrite si ukážku. Týždenný prehľad Spectacular Slovakia o nórskej Popoluške aj o tom, ako českí politici ukradli pesničku Petra Nagya: YouTuber David Dobrik returns to his motherland

6. Pozor, číslovanie bratislavských trolejbusov sa onedlho zmení. Pozrite si, aké čísla budete po novom musieť sledovať, napríklad pri ceste na vlakovú stanicu: Numbering of trolleybuses in Bratislava will change

7. Biznis centrá počas pandémie prácu veľmi neobmedzovali a prijímali zamestnacov, hoci mnohí pracovali výlučne z domu. Budúcnosť v organizácii práce vidia v hybridnom modeli: Minimum disruption and continual recruitment of staff. Business centres appear stable despite pandemic

8. Zelenší prístup sa presúva aj do logistiky. Mnohé spoločnosti zavádzajú inovácie šetrnejšie k životnému prostrediu: Logistics getting greener

9. Dokáže vysoká škola pripraviť absolventov na ich budúce povolanie? Mnohým chýba predovšetkým prax: Most schools in Slovakia fail to properly prepare their students for working life

10. Ako Taliani dokážu prežiť na Slovensku. Často musia vysvetľovať, prečo Stredomorie vymenili za Bratislavu. Rastúca talianska komunita na Slovensku svoju kultúru šíri najmä jedlom : Moka pot and tomatoes. How to be an Italian in Slovakia

