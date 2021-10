Maďarský zväz by mal dostať 300-tisíc ročne, Matica slovenská žiada pomerné financovanie

Matici znížili prevádzkovú dotáciu o 400-tisíc eur.

8. okt 2021

BRATISLAVA. Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku Csemadok by mal zo štátneho rozpočtu ročne dostávať sumu 300-tisíc eur. V zákone o finančnej podpore Csemadoku to navrhol poslanec György Gyimesi (OĽaNO).

Matica slovenská v súvislosti s financovaním Csemadoku hovorí, že jej bola v tomto roku znížená prevádzková dotácia zo strany štátu o takmer 400-tisíc eur a pociťuje preto ekonomické problémy.

Podpora kultúry

Podľa Gyimesiho návrhu by Csemadok dostával z rozpočtovej kapitoly ministerstva kultúry spomínaný príspevok 300-tisíc. Išlo by o sumu, ktorá by bola každý rok právne garantovaná.

„V minulosti dostával Csemadok finančný príspevok na svoje fungovanie od štátu, avšak v roku 1996 bola táto finančná dotácia zrušená. Návrhom zákona sa plánuje nadviazať na pretrhnutú kontinuitu tejto finančnej výpomoci a opätovne zaviesť štátny príspevok poskytovaný tomuto zväzu,“ uviedol Gyimesi.

Podľa správcu Matice slovenskej Maroša Smolca je návrh zákona na financovanie menšinového občianskeho združenia Csemadok dôkazom toho, že štát disponuje prostriedkami na podporu kultúry vo všeobecnosti.

„Preto úplne nerozumieme, prečo práve kultúrnej ustanovizni slovenského národa bola v tomto roku dotácia znížená. Financovanie oboch kultúrnych inštitúcií by malo byť pomerné – podľa počtu obyvateľstva v Slovenskej republike,“ povedal agentúre SITA Smolec.

Ako ďalej uviedol, verí, že štát v budúcom roku podporí Maticu ako verejnoprávnu inštitúciu vyššou sumou. Upozornil, že jej zveril viaceré úlohy, ktoré musí robiť z pridelených finančných zdrojov a na to dostáva dotáciu prostredníctvom ministerstva kultúry.

Správca Matice priblížil, že štandardnú výšku dotácie 1 494 000 eur sa podarilo na základe rokovaní s predstaviteľmi štátu v jednotlivých rokoch dodatočne zvýšiť, čo Matici pomohlo udržať jej ročné rozpočty v prijateľných hraniciach. Za zlomový označil Smolec tento rok, keď sa dotácia „drasticky“ znížila o 23 percent.

Štátne granty z Fondu na podporu umenia boli v minulosti podľa Smolca pre Maticu významnou podporou jej činnosti pri rôznych podujatiach alebo pri vydávaní knižných titulov. Ako ďalej uviedol, zatiaľ čo v období rokov 2013 - 2016 poskytol FPÚ Matici 170 510 eur, za obdobie 2017 - 2020 to bolo 22 500 eur, pričom od roka 2019 už Matica nedostala nič, „a to i napriek podávaniu množstva žiadostí o grant na projekty“.

Zmena financovania

Vlani po parlamentných voľbách sa otvorila téma zmien financovania Matice.

Rezort kultúry agentúru SITA dnes informoval, že Rada vlády SR pre kultúru schválila zriadenie dočasnej pracovnej skupiny pre zmenu financovania a rozvoj Matice slovenskej. Jej úlohou bude zanalyzovať hospodárenie Matice, vrátane hospodárenia tlačiarne Neografia, ktorej je Matica majoritným akcionárom.

„Výsledkom pracovnej skupiny by mal byť nový model financovania Matice slovenskej. V terajšom režime Matica slovenská obdrží ročne 1 344 600 eur,“ povedal Ľubomír Ondrejkovič z referátu komunikácie a protokolu ministerstva kultúry.

Podpora kultúry národnostných menšín sa podľa Ondrejkoviča uskutočňuje prostredníctvom Fondu pre podporu kultúry národnostných menšín zriadeného zákonom. Ten definuje percentuálne prerozdelenie celkového objemu zdrojov v prospech jednotlivých menšín a na základe toho nie je závislé od výsledkov sčítania obyvateľov. V prípade maďarskej menšiny je to 53 percent.