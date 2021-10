Advokát Kubina: Obvinených vyšetrovateľov by som zastupoval aj pro bono

V akcii Očistec zadržali vlani policajných exfunkcionárov.

11. okt 2021 o 12:52 Zuzana Kovačič Hanzelová, Barbora Paľovčíková

BRATISLAVA. Štyria vyšetrovatelia NAKA z tímu Očistec – Ján Čurilla, Pavol Ďurka, Milan Sabota a Štefan Mašin, ako aj dočasne poverený šéf policajnej inšpekcie Peter Scholtz skončili v septembri vo väzbe, o ktorej rozhodol Okresný súd Bratislava III. Rozhodnutie prispelo k boju medzi tímom Očistec a tzv. antitímom na policajnej inšpekcii.

Krajský súd v Bratislave následne spomínaných vyšetrovateľov prepustil, stále sú však stíhaní na slobode. Vojna v polícii sa zatiaľ stala predmetom hádok v koalícii.

O prepustení vyšetrovateľov, o tom, či očakáva zastavenie ich stíhania, a o tom, či jeho spoločná pracovná minulosť so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom nepodkopáva dôveru verejnosti v Špeciálnu prokuratúru, hovorí advokát obvinených vyšetrovateľov PETER KUBINA.

Očakávate, že sa po písomnom vyhotovení uznesenia súdu zastaví celé stíhanie vyšetrovateľov?

Očakával by som to. Ak žijeme v štáte, ktorý sa nazýva právnym, tak po verdikte súdu, že trestné stíhanie, čiže obvinenie ľudí, je neopodstatnené, by som neočakával nič iné ako minimálne zrušenie ich obvinenia. Formálne však môže obvinenie zrušiť iba prokurátor.

Máte pochybnosti, či to prokurátor urobí?

Podľa toho, čo som zažil na rozhodovaní o väzbe, mám dôvod ich mať.

Čo ste zažili pri rozhodovaní o väzbe?