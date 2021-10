Kolíková: Keby som čakala taký humbug, nestopla by som nižšie tresty za drogy

V najbližších týždňoch ju čaká najťažšia úloha v tomto volebnom období. Presadiť chce novú súdnu mapu, ktorá preriedi okresné aj krajské súdy. Tesne pred kľúčovým rozhodovaním odišla zo strany Za ľudí a prešla k SaS, čo vyvolalo debatu, či by MÁRIA KOLÍKOVÁ mala zostať ministerkou spravodlivosti.

V rozhovore pre SME hovorí, že koaličná rada jej odchod neriešila ani raz. Stále tiež dúfa, že reformu politickí partneri schvália.

V rozhovore sa dočítate v čom Igor Matovič nehovoril pravdu o Márii Kolíkovej,

či si ministerka spravodlivosti nemyslí, že výber Maroša Žilinku za generálneho prokurátora bol omyl,

prečo Kolíková v koaličnej rade nepodporila návrh poslancov OĽaNO na miernejšie tresty za drogy a aké zmeny chystá ona sama,

či Boris Kollár a Sme rodina nejdú proti zámeru, aby bola vláda protikorupčná,

aké zmeny má pripravené pre paragraf 363, ktorého uplatnenie umožnilo prepustenie Vladimíar Pčolinského na slobodu ,

ako by sa mohlo zmeniť postavenie policajnej inšpekcie,

kde viazne exekučná amnestia,

V piatok uplynul mesiac, odkedy ste so šiestimi poslancami prestúpili zo strany Za ľudí do klubu SaS. Je ešte vôbec témou, či ostávate ministerkou?

Zaoberám sa najmä tým, čo ma každý deň čaká v úrade, a beriem to tak, že je to potenciálne ešte témou politických rozhovorov. Ale myslím si, že v tejto téme bude určite kľúčové aj to, koľko poslancov má klub SaS.

Do akého bodu sa teda dostala debata v koalícii o tejto téme?

Ani raz to nebola téma koaličných rád, na ktorých som sa zúčastnila. Osobne od pána premiéra nezaznamenávam žiadne signály, že by malo prísť k zmene.

V akej nálade sa nesú koaličné rady po vašom prestupe?