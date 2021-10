Ranný brífing: Zemanov stav komplikuje povolebné rokovania v Česku

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

10. okt 2021 o 23:06 Iveta Straňáková

Neprítomnosť Miloša Zemana komplikuje povolebné rokovania v Česku. Pred voľbami totiž tvrdil, že za premiéra vymenuje predsedu najsilnejšej strany, nie koalície. S Babišom sa síce stretol, ale poverenie na zostavenie vlády mu zatiaľ nedal.

Česko si zvolilo zmenu. Z nedávnej histórie však vieme, že karty ešte môže zamiešať prezident Miloš Zeman, ktorého po stretnutí s Babišom odviezla sanitka. Bude prezident zásadnou súčasťou vo formovaní novej vlády?

Dokáže koalícia piatich stredopravých strán vydržať tlak Babišovho ANO a populistickej strany SPD Tomia Okamuru? Téme sa venuje dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Českého prezidenta Zemana opäť hospitalizovali, lekár hovorí o komplikáciách

Naučil školu zarábať, oživil kolabujúcu ODS a teraz môže byť českým premiérom

Koalícia krágľovať nechce, ale pripúšťa, že po voľbách sa to môže stať

Toskánskom sa nestaneme, vraví enologička o slovenskom viniči

Fury knokautoval Wildera a obhájil tituly

Aj hendikepované ženy chcú sex. Muži sú však pred nimi zatiaľ bezmocní

Českého prezidenta Zemana opäť hospitalizovali, lekár hovorí o komplikáciách

Miloš Zeman, keď pred týždňom opúštal nemocnicu. (zdroj: TASR/AP)

Sanitka s českým prezidentom Milošom Zemanom v nedeľu krátko popoludní opustila zámok v Lánoch. O kritickom zdravotnom stave prezidenta sa špekulovalo už niekoľko dní, Zemanov tím z tohto dôvodu zrušil oficiálny program.

Na zverejnenom videu zo Zemanovho prevozu do nemocnice je možné vypozorovať, že prezident nie je pri vedomí. Pri vykladaní nosidiel zo sanitky mal zatvorené oči a zdravotníci mu museli podopierať hlavu.

V nedeľu dopoludnia sa s prezidentom stretol dosluhujúci český premiér Andrej Babiš. Zo zámku v Lánoch však odchádzal bez komentára. V Česku sa totiž v piatok a v sobotu odohrali voľby do Poslaneckej snemovne. Prezident má dôležitú úlohu pri povolebných rokovaniach a menovaní premiéra.

Ak by nebol schopný plniť si povinnosti, tieto by prešli na predsedu snemovne, ktorého zvolí parlament už v novom zložení.

Zeman ešte pred voľbami hovoril, že za premiéra vymenuje predsedu najsilnejšej strany, nie koalície. To by znamenalo, že by sa premiérom znovu stal Babiš. Väčšinu v snemovni však budú mať dve demokratické koalície – víťaz volieb Spolu a dvojkoalícia Piráti/STAN.

Babiš poverenie zatiaľ nedostal: Český premiér Andrej Babiš počas nedeľnej návštevy na zámku v Lánoch nedostal od prezidenta Miloša Zemana poverenie na rokovania o zostavení novej vlády.

Český premiér Andrej Babiš počas nedeľnej návštevy na zámku v Lánoch nedostal od prezidenta Miloša Zemana poverenie na rokovania o zostavení novej vlády. Diagnóza je nepodstatná: Viacero českých politikov sa zhoduje, že občania majú právo vedieť, či je prezident Miloš Zeman, ktorého previezla sanitka do Ústrednej vojenskej nemocnice v bezvládnom stave, schopný vykonávať svoje ústavné povinnosti.

Naučil školu zarábať, oživil kolabujúcu ODS a teraz môže byť českým premiérom

Petr Fiala. (zdroj: SITA/AP)

Bol rok 2014 a občianski demokrati z ODS sa rozhodli pre radikálny krok. Za predsedu si zvolili 49-ročného Petra Fialu, uznávaného bývalého rektora Masarykovej univerzity v Brne a exministra školstva. Ten však do strany vstúpil len rok pred tým.

„ODS, akú vám ponúkam, bude viesť českú pravicu a bude jednou z najvýznamnejších politických síl v krajine,“ sľuboval vtedy delegátom čerstvý predseda strany, ktorá rok predtým vo voľbách získala len o niečo viac ako sedem percent, čo bol najhorší výsledok v histórii strany.

Po siedmich rokoch aj skeptici musia pripustiť, že sa to Fialovi podarilo. Po víkendových voľbách je lídrom koalície pravicových strán, ktorá získala najviac hlasov a predbehla tak aj doterajšieho hegemóna ANO Andreja Babiša.

Vymenovať ho musí ešte prezident Miloš Zeman, ale lídri koalície Spolu aj spojenia Pirátov a Starostov mu už odkázali, že s Babišom rokovať nebudú a nemá tak zmysel vymenovať kohokoľvek iného ako Fialu.

Fiala je iný ako väčšina politických lídrov súčasnosti, kde sa čoraz viac presadzujú populistické postoje. Hovorí rozvážne, nepoužíva prehnane silné slová, neútočí na súperov. Udržal si imidž profesora, ktorý si desaťročia budoval na univerzite v Brne, aj keď podľa kritikov nemal dostatočnú charizmu.

Čo bude ďalej: Voľby do českej Poslaneckej snemovne sa skončili víťazstvom dvoch opozičných koalícií, ktoré budú mať v dolnej komore parlamentu krehkú väčšinu. Prinášame scenáre ďalšieho vývoja politického diania v Českej republike. Od vytvorenia očakávanej vlády až po predčasné voľby.

Voľby do českej Poslaneckej snemovne sa skončili víťazstvom dvoch opozičných koalícií, ktoré budú mať v dolnej komore parlamentu krehkú väčšinu. Prinášame scenáre ďalšieho vývoja politického diania v Českej republike. Od vytvorenia očakávanej vlády až po predčasné voľby. Babiš nemôže všetko: Je to takmer výpalnícka logika: volič zaplatí mocou kandidátovi podozrivému z trestných činov pre vlastnú ochranu. Takto to doteraz fungovalo v Maďarsku. Bol to Babišov plán aj pre Českú republiku. Lenže v susednej krajine mala väčšina voličov iný plán, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Je to takmer výpalnícka logika: volič zaplatí mocou kandidátovi podozrivému z trestných činov pre vlastnú ochranu. Takto to doteraz fungovalo v Maďarsku. Bol to Babišov plán aj pre Českú republiku. Lenže v susednej krajine mala väčšina voličov iný plán, píše šéfredaktorka Beata Balogová. Česko zažíva svoj rok 2002: Zdalo by sa, že Česi si predsa len zmenu zvolili. Áno, ale do veľkej miery je za tým aj náhoda alebo politické či osobnostné chyby ich súperov. V niečom sa to podobá na rok 2002 na Slovensku. Po voľbách vtedy vznikla pravicová koalícia najmä vďaka tomu, že nacionalistické sily sa navzájom vyradili z parlamentu, píše Matúš Krčmárik.

Zdalo by sa, že Česi si predsa len zmenu zvolili. Áno, ale do veľkej miery je za tým aj náhoda alebo politické či osobnostné chyby ich súperov. V niečom sa to podobá na rok 2002 na Slovensku. Po voľbách vtedy vznikla pravicová koalícia najmä vďaka tomu, že nacionalistické sily sa navzájom vyradili z parlamentu, píše Matúš Krčmárik. Matematiku neporazia: V najbližších týždňoch, možno mesiacoch, uvidíme tragikomické predstavenie, keď Babiš bude akože obchádzať parlament, najmä ODS, a hľadať podporu. Bude rečniť o najsilnejšom klube, sľubovať i hroziť, ale napokon aj s Hradom narazia na silu, ktorá už pretlačila aj iných borcov: parlamentnú väčšinu, píše Peter Tkačenko.

V najbližších týždňoch, možno mesiacoch, uvidíme tragikomické predstavenie, keď Babiš bude akože obchádzať parlament, najmä ODS, a hľadať podporu. Bude rečniť o najsilnejšom klube, sľubovať i hroziť, ale napokon aj s Hradom narazia na silu, ktorá už pretlačila aj iných borcov: parlamentnú väčšinu, píše Peter Tkačenko. Ľavicové waterloo: Hladké ani krátke budovanie novej českej vlády nebude. Väčšmi než programové rozdiely v najpočetnejšej koaličnej zostave, akú Česko zažilo, bude procesy komplikovať správanie a zdravotný stav prezidenta, píše Peter Schutz.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Kurz odstúpil: Rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz odstúpil z funkcie po tom, ako ho prokuratúra označila za podozrivého v prípade vyšetrovania korupcie.

Rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz odstúpil z funkcie po tom, ako ho prokuratúra označila za podozrivého v prípade vyšetrovania korupcie. Poľsko narušilo pilier Únie: Po viac ako piatich rokoch, keď sa v Poľsku menili sudcovia, vznikali disciplinárne komory a krajina dostala niekoľko pokút, vyvrcholili konflikty medzi európskymi orgánmi a poľskou vládou sporným rozsudkom poľského ústavného súdu. Rozhodol, že niektoré články základných zmlúv Európskej únie nie sú v súlade s poľskou ústavou.

Po viac ako piatich rokoch, keď sa v Poľsku menili sudcovia, vznikali disciplinárne komory a krajina dostala niekoľko pokút, vyvrcholili konflikty medzi európskymi orgánmi a poľskou vládou sporným rozsudkom poľského ústavného súdu. Rozhodol, že niektoré články základných zmlúv Európskej únie nie sú v súlade s poľskou ústavou. Taiwan neustúpi Číne: Taiwan nepodľahne tlaku Pekingu a bude brániť svoj demokratický spôsob života, uviedla taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen v reakcii na výzvu čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga na znovuzjednotenie Číny s Taiwanom.

Zo zahraničných webov:

Koalícia krágľovať nechce, ale pripúšťa, že po voľbách sa to môže stať

Peter Kremský z hnutia OĽaNO v parlamente. (zdroj: SITA/Kancelária NR SR)

Poslanci schváli nový zákon, ktorý vláde umožní odvolať akéhokoľvek vedúceho zamestnanca v štátne správe. OĽaNO sa už začiatkom roka snažilo uľahčiť prepúšťanie prednostom okresných úradov, no zákon nakoniec aj po kritike stiahli. Teraz sa im podarilo presadiť to isté, ale už sa to nevzťahuje len na okresné úrady, ale na celú štátnu správu.

Šéf Hlasu Peter Pellegrini to nazval krágľovacím zákonom. Vláda jeho materského Smeru pritom v roku 2009 schválila podobnú úpravu zákona. V ďalších rokoch sa stretla s veľkou kritikou Európskej komisie, OECD či Svetovej banky.

Keďže EÚ tým dokonca podmienila čerpanie eurofondov, musela v roku 2017 tretia Ficova vláda prijať nový zákon, ktorý odvolávanie vedúcich zamestnancov výrazne sprísnil.

Koaliční poslanci síce sľubujú, že čistky v štátnej správe nehrozia, no aj keby to bola pravda, po voľbách to môže byť inak. „Pokiaľ by došlo k zmene vlády, tak pri zlom použití zákona môžu (čistky) hroziť,“ pripúšťa Lukáš Kyselica z OĽaNO.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Nové prípady: Pozitívny výsledok PCR testu malo 1 162 ľudí, laboratóriá vykonali 7 508 vyšetrení. Počet hospitalizovaných klesol o deväť osôb, aktuálne tak v nemocniciach leží 787 pacientov s potvrdeným ochorením alebo s podozrením na Covid-19. Pribudli dve obete a prvú dávku vakcíny dostalo 320 ľudí.

Pozitívny výsledok PCR testu malo 1 162 ľudí, laboratóriá vykonali 7 508 vyšetrení. Počet hospitalizovaných klesol o deväť osôb, aktuálne tak v nemocniciach leží 787 pacientov s potvrdeným ochorením alebo s podozrením na Covid-19. Pribudli dve obete a prvú dávku vakcíny dostalo 320 ľudí. NAKA stráca obvinených: Medzinárodný zatykač na korunného svedka antitímu z Úradu inšpekčnej služby Jána Kaľavského je ďalším zo série prípadov, keď polícia musí po celom svete naháňať človeka, ktorého obvinili. Pred ním ušli aj podnikateľ Peter Košč, piťovec Tomáš Rajecký a z Monaka sa vytratil aj obvinený Miroslav Výboh. Pozrite si, v akom štádiu je stíhanie obvinených na úteku aj ich návrat na Slovensko.

Medzinárodný zatykač na korunného svedka antitímu z Úradu inšpekčnej služby Jána Kaľavského je ďalším zo série prípadov, keď polícia musí po celom svete naháňať človeka, ktorého obvinili. Pred ním ušli aj podnikateľ Peter Košč, piťovec Tomáš Rajecký a z Monaka sa vytratil aj obvinený Miroslav Výboh. Pozrite si, v akom štádiu je stíhanie obvinených na úteku aj ich návrat na Slovensko. Hatráková namiesto Tomanovej: Po bývalej ministerke práce za Smer Viere Tomanovej zvažuje kandidatúru na post komisárky pre deti poslankyňa OĽaNO Katarína Hatráková. Liga za duševné zdravie ju skritizovala za to, ako sa zastala dnes už bývalého poslanca OĽaNO Jána Heráka. Herák je obvinený z toho, že počas letného tábora zneužil 14-ročné dievča. Ak vás baví čítať tento newsletter, skúste aj ďalšie od SME ✍️ Výber šéfredaktorky: Šéfredaktorka Beata Balogová každý týždeň odporúča články, ktoré by ste si nemali nechať ujsť. Odoberať > 🤔 Víkendový výber: Zaujímavé rozhovory, príbehy či výlety do histórie. To najlepšie z víkendového čítania priamo na váš e-mail. Odoberať > 💬 Výber rozhovorov: Raz týždenne vyberieme najzaujímavejšie rozhovory, ktoré spravili naši kolegovia. Odoberať >

Enologička o viniči na Slovensku: Toskánskom sa nestaneme

Enologička Katarína Furdíková (zdroj: FOTO SME - MARKO ERD)

Víno je koktail asi tisícky látok v rôznych kombináciách a koncentráciách, ktoré pôsobia na náš organizmus, hovorí enologička Katarína Furdíková, ktorá sa zaoberá výskumom mikroorganizmov a látok, ovplyvňujúcich farbu, arómu, chuť a celkovú kvalitu vína.

Niektoré nájdeme v každom víne, iné závisia od odrody, technológie, kmeňa kvasiniek, či spôsobu, akým víno vyzrieva. Aj preto môžu byť medzi vínami veľké rozdiely.

Väčšina slovenských vín sa vyrába vo vyššej kvalitatívnej triede, sú certifikované, s cenou sedem až 30 eur. Bežný slovenský konzument sa podľa enologičky stále orientuje najmä podľa ceny a víno kupuje hlavne v supermarkete. Radšej siahne po trojeurovom zahraničnom víne ako po kvalitnom, ale drahšom slovenskom.

"Žiadne víno s pultovou cenou jedno až tri eurá nemôže mať prevratnú kvalitu. Odčítajte zisk obchodníka a zistíte, že obal je drahší ako obsah," vraví Furdíková.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Ideálna chvíľa pre Moskvu: Ceny plynu prudko rastú a vlády v Európskej únii sa obávajú ich vplyvu na stúpajúce životné náklady. Rusko v tejto situácii ponúklo riešenie - rýchlu certifikáciu nedávno dokončeného plynovodu Nord Stream 2, ktorým sa bude ruský plyn prepravovať cez Baltské more do Nemecka a ďalej do Európskej únie.

Ceny plynu prudko rastú a vlády v Európskej únii sa obávajú ich vplyvu na stúpajúce životné náklady. Rusko v tejto situácii ponúklo riešenie - rýchlu certifikáciu nedávno dokončeného plynovodu Nord Stream 2, ktorým sa bude ruský plyn prepravovať cez Baltské more do Nemecka a ďalej do Európskej únie. Británia zvyšuje nástupné platy: Nedostatok zamestnancov v Británii núti firmy zvyšovať nástupné platy. Tie podľa najnovšieho prieskumu vzrástli najviac za takmer štvrťstoročie. Britská Konfederácia personálnych a zamestnávateľských agentúr informovala, že spoločnosti majú stále väčší problém zohnať dostatok zamestnancov.

Nedostatok zamestnancov v Británii núti firmy zvyšovať nástupné platy. Tie podľa najnovšieho prieskumu vzrástli najviac za takmer štvrťstoročie. Britská Konfederácia personálnych a zamestnávateľských agentúr informovala, že spoločnosti majú stále väčší problém zohnať dostatok zamestnancov. Odstávka Škoda Auto: Plánovaná odstávka v českej automobilke Škoda Auto môže mať vážne dôsledky nielen pre samotnú automobilku, ale aj jej dodávateľov, a v konečnom dôsledku pre celú ekonomiku. V ohrození môžu byť tisícky pracovných miest.

Opäť prežil veľkú krízu. Fury knokautoval Wildera a obhájil tituly

Tyson Fury. (zdroj: SITA)

Fantastický zápas o svetové tituly dvíhal divákov zo sedačiek. Králi ťažkej váhy predviedli súboj plný zvratov. Brit Tyson Fury napokon obhájil opasky WBC a magazínu The Ring. V treťom vzájomnom zápase porazil veľkého rivala, Američana Deontaya Wildera.

Súperi sa poznali z dvoch predošlých zápasov. V ringu spolu strávili takmer 60 minút a dobre vedeli o silných stránkach toho druhého.

V decembri 2018 Fury doslova prežil klinickú smrť. Wilder neveril vlastným očiam. Nechápal, ako sa Fury dokázal postaviť na nohy po zásahu pravačkou, ktorá predtým zničila sny štyroch desiatok mužov.

V tomto zápase však nešlo len o prestížne tituly. V stávke bolo omnoho viac a uvedomovali si to obe strany. Wilder stál nad priepasťou, do úvahy pre neho neprichádzalo nič iné ako výhra.

Pokiaľ by neuspel, na štvrtú šancu môže rovno zabudnúť. Navyše, o dva týždne oslávi 36. narodeniny. Stále má čo ponúknuť, no mladší už nebude a vek začne skôr či neskôr zohrávať istú rolu.

Ďalšie športové správy: ⚽️ Športový prehľad: Kolegovia zo Sportnet.sk denne pripravujú newsletter Športový prehľad, v ktorom nájdete tie najdôležitejšie športové správy. Aktivujte si jeho odber jedným klikom. ​​​​​​

Aj hendikepované ženy chcú sex. Muži sú však pred nimi zatiaľ bezmocní

Jana, hrdinka filmu Dagmar Smržovej Chci tě, jestli to dokážeš. (zdroj: DAFILMS)

Jane diagnostikovali mozgovú obrnu a ťažkú skoliózu. Môže iba ležať na posteli alebo v širokom kočíku, v ktorom ju mama vozí po okolí. Dnes má dvadsaťosem rokov a na internete si hľadá partnera pre intímny život.

Píše inzerát a keďže aj ruky má bezvládne, diktuje ho mame. Rada by som stretla niekoho, kto by ma pohladil a ku komu by som sa mohla pritúliť, starostlivo vyberajú slová.

Niekoľkokrát prechádzajú textom, ktorý má zopár riadkov, smejú sa na preklepoch.

Budú však musieť počkať, kým sa Jane podarí mať sexuálny styk. V Česku, kde žije, sa len pomaličky udomácňuje sexuálna asistencia. Vyškolených ľudí je málo. Niežeby si netrúfali.

Janu počas nakrúcania filmu Chci tě, jestli to dokážeš navštívilo niekoľko mužov, ktorých zaujímala a chceli sa s ňou zblížiť. No aj svalnatý mladík, ktorý sa cítil ako pornohviezda, sa nakoniec pred jej telom cítil bezradný.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Biela noc v bordových Košiciach: Festival Biela noc sa presunul z oranžovej Bratislavy do bordových Košíc. Organizátori však pre zhoršenú pandemickú situáciu na východe Slovenska museli festival upraviť podľa nariadení hygienikov.

Festival Biela noc sa presunul z oranžovej Bratislavy do bordových Košíc. Organizátori však pre zhoršenú pandemickú situáciu na východe Slovenska museli festival upraviť podľa nariadení hygienikov. Emigrant s večnou dilemou: Abdulrazak Gurnah pochádza z ostrova, ktorý má útlak takmer vyrazený na rodnom liste. Miestni obyvatelia zažili kolonizátorov z Portugalska, Indie, Nemecka aj arabského sveta. Keď utiekol z nepokojného Zanzibaru, za romány z exilu získal nobelovku za literatúru. Stala sa mu však jedna z najhorších vecí, akú človek môže zažiť: nebol na pohrebe svojej mamy.

Abdulrazak Gurnah pochádza z ostrova, ktorý má útlak takmer vyrazený na rodnom liste. Miestni obyvatelia zažili kolonizátorov z Portugalska, Indie, Nemecka aj arabského sveta. Keď utiekol z nepokojného Zanzibaru, za romány z exilu získal nobelovku za literatúru. Stala sa mu však jedna z najhorších vecí, akú človek môže zažiť: nebol na pohrebe svojej mamy. Nezvyčajný kontratenorista: Jakub Józef Orliński v Bratislave debutoval na Bratislavských hudobných slávnostiach. Publikum si ho zamilovalo na prvé počutie. Nadšene si vytlieskalo dva prídavky, a keby sa v jednej chvíli nezdvihol orchester a neodišiel z pódia, bohvie, koľko by si ich nadšený dav ešte vyprosil.

Rozhovory ZKH

Erik Tomáš v relácii Rozhovory ZKH. (zdroj: SME/ Marko Erd)

Nemá Hlas postoje podľa prieskumov? Prečo presadzovali stratifikáciu a teraz ju kritizujú? Kedy sa dá Peter Pellegrini zaočkovať? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom Hlasu Erikom Tomášom.

Podcasty SME

TECH_FM: Nobelovky prekvapili, ocenili iných vedcov

Nobelovky prekvapili, ocenili iných vedcov Klik: Facebook sa zúfalo snaží nestať sa tabakovou firmou

Facebook sa zúfalo snaží nestať sa tabakovou firmou Dejiny: Štefánik sa stal legendou, pretože sníval viac ako ostatní

Prieskum poslucháčov podcastov: Počúvate podcasty? Denne alebo len občas, slovenské či zahraničné? Čo sa vám páči na podcastoch denníka SME a v čom by sa mohli zlepšiť? Zapojte sa do prieskumu poslucháčov podcastov a povedzte nám svoj názor.

Karikatúra

Karikatúra - 11.10.2021. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Pečené zemiaky s bylinkami a cesnakom. (zdroj: Fotolia.com)

Máte radi jedlo z jedného hrnca, ktoré sa pripraví takmer samo? Vybrali sme pre vás desať receptov na zapekané zemiaky.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.