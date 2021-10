Dobré ráno: Tomanová v úrade viac hájila svoje záujmy ako práva detí

Viera Tomanová končí ako komisárka pre deti po šiestich rokoch.

11. okt 2021 o 23:35 Jana Maťková, Viktor Hlavatovič, Kristína Janščová, Xénia Makarová

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=n56aj-110018d-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

Už pri jej zvolení viaceré organizácie venujúce sa ochrane a právam detí bili na poplach. Novovzniknutý úrad, ktorý má hájiť záujmy tých najmenších, bol totiž obsadený politickou nominantkou strany Smer - Vierou Tomanovou.

Jej funkcia v role detskej ombudsmanky sa po rokoch chýli ku koncu a pri zhodnocovaní jej práce sa vynárajú viaceré pochybnosti, či jej pôsobenie bolo skutočne v mene detí alebo v mene presadzovania vlastných záujmov.

O Viere Tomanovej aj jej prípadnej nástupkyni sa Jana Maťková rozprávala so Xéniou Makarovou z Nadácie Zastavme korupciu, ktorá činnosť úradu komisára pre deti dlhodobo detailne sleduje.

Zdroj zvukov: TASR, SME, Youtube/Komisár pre deti

-

Spomínané v podcaste:

Rozhovor s možnou kandidátkou na detskú ombudsmanku Katarínou Hatrákovou.

Diel investigatívnej relácie Cez čiaru o Viere Tomanovej a jej odporúčaní na konkrétneho súkromného advokáta.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Skupina okolo Norberta Bödöra lustrovala cez políciu za jednofarebnej vlády Smeru opozičných politikov, informoval Denník N. Skupinka si nechala vypracovať vzťahové diagramy k Igorovi Matovičovi, Richardovi Sulíkovi, Alojzovi Hlinovi či Radoslavovi Procházkovi.

Dnes padne rozsudok nad Štefanom Aghom , obžalovaným v kauze falšovania zmeniek Televízie Markíza. Prokurátor Ján Šanta preňho navrhuje 14-ročný trest odňatia slobody. V kauze zmeniek sú už odsúdení Marian Kočner a Pavol Rusko.

Hnutie Sme rodina nepodporí reformu nemocníc a súdov v aktuálnej podobe, a to ani v prípade, ak by to malo znamenať odchod z vládnej koalície. Povedal Boris Kollár na výjazde vo Vranove nad Topľou.

Slovenské domácnosti sa nemusia obávať prerušenia dodávok plynu cez nadchádzajúcu zimu a ani nedostatku elektrickej energie, tvrdí minister hospodárstva Richard Sulík. Zároveň potvrdil, že sa faktúry za elektrinu zdvihnú o tri až štyri eurá mesačne.

Odporúčanie

Rada sa občas vrátim do hudobnej minulosti a počúvam interpretov a interpretky, ktoré som doteraz obchádzala. V poslednom období mi tak učarovala stará tvorba Sade a Erykah Badu. Je príjemná, upokojujúca, miestami až ezoterická.

A som zvedavá aj na vaše tipy - čo ďalšie z hudobnej histórie treba poznať a vypočuť si? Napíšte nám na dobrerano@sme.sk alebo do Podcastového klubu denníka SME na Faceboku.