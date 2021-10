Dobré ráno: Kollár sa začína podobať na Matoviča, je smiešny

Sme rodina sa najnovšie nepáčia reformy súdov a nemocníc.

12. okt 2021 o 23:09 Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko, Jana Maťková

Vypočujte si podcast

Bolo by to smiešne, keby to nebolo také smutné.

Nekonečný seriál s názvom Boris Kollár odchádza z vládnej koalície má ďalšiu epizódu, tento raz s podtitulom nechceme reformu nemocníc ani súdov. Akurát sa čosi zmenilo. Nedávno mu zvyšok koalície odkázal, že keď sa mu nepáči, nech si teda ide.

Prečo teda Sme rodia takto vydiera, čo z toho Boris Kollár má a či je a či by mal byť ešte súčasťou vládnej koalície?

Tomáš Prokopčák sa pýta Petra Tkačenka.

Zdroj zvukov: TASR, FB Sme rodina

Krátky prehľad správ

Vládne strany sa dohodli na štátnom rozpočte, pričom návrh ministerstva financií ráta s takmer päťpercentným deficitom. Igor Matovič plánuje, že schodok štátneho rozpočtu bude na budúci rok päť miliárd, rozpočet by mala vláda schváliť zajtra.

Štefana Agha, spolupracovníka Mariana Kočnera odsúdili v kauze falšovania televíznych zmeniek na 13 rokov. Súd uznal Agha za vinného za obzvlášť závažný trestný čin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov spolupáchateľstvom.

Ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že Orbán napokon nebude nakupovať pôdu v strednej Európe. Maďarská vláda by nemala vytvoriť štátny fond, pričom jeho pôvodným cieľom mal byť nákup pôdy, ktorú by využívali maďarské poľnohospodárske podniky.

Čína nacvičovala vyloďovacie operácie neďaleko Taiwanu. Armáda nacvičovala útočné operácie v provincii Fu-ťien, ktorá leží na brehoch Taiwanského prielivu. Toto pobrežie je kľúčové pre prípadnú čínsku inváziu na Taiwan.

Špeciálna prokuratúra včera podľa Aktuality.sk obvinila bývalého ministra financií a guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra. Dôvodom je podplácanie, obvinenie súvisí s úplatkom pre vtedajšieho šéfa Finančnej správy Františka Imreczeho. Kažimír bol ministrom financií za Smer.

Odporúčanie

Moje dnešné odporúčanie je nový Far Cry. Viem, videohry vám zase tak často neodporúčame, no šiesty Far Cry je priamočiarejší, akčnejší, zábavnejší a menej mysticko-nezmyselný, ako dve predchádzajúce časti. Čiže ak chcete vypnúť hlavu v otvorenom svete, za mňa pokojne siahnite po tejto akčnej strieľačke.