Naď: Myslieť si, že Kollár by mal rovnakú silu v inej vláde, je utópia

BRATISLAVA. Minister obrany podal trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy na poslancov parlamentu Mariana Kotlebu a Milana Mazureka, ktorí tvrdia, že armáda chystá vývoj elektrického väzenia pre skupinu ľudí, ktorá sa bude odmietať podriadiť covidovým opatreniam. Systém prirovnávajú ku koncentračným táborom. Ide o projekt MOVIR, ktorým armáda testuje zabezpečenie ochrany vojenského priestoru v Lešti.

O trestnom oznámení, o problémoch s pripravovaným návrhom rozpočtu a o tom, či sa opakované vyhrážky Borisa Kollára (Sme rodina) o odchode z koalície dajú ešte brať vážne, hovorí minister obrany JAROSLAV NAĎ z OĽaNO.

Jaroslav Naď od roku 2020 je ministrom obrany,

od roku 2018 je členom strany OĽaNO,

v rokoch 2012 - 2013 pôsobil ako vedúci sekcie obrany na Stálej delegácii Slovenska pri NATO a na Stálom zastúpení Slovenska pri EÚ.

Na čo potrebuje armáda systém MOVIR?

Ide o projekt Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), ktorý má riešiť dve oblasti. Jednou je oblasť narušenia chráneného priestoru ako lacnejšia alternatíva toho, že budeme stavať reálne ploty alebo na stráženie oblastí využijeme ľudí.

Keby sme tento systém mali, automaticky sa spustí detekcia a vieme, že sa v chránenom pásme nachádza narušiteľ, vieme ho zastaviť a ochrániť.

Systém sa teda bude využívať len na vojenské účely, napríklad na cvičenia?

To je jedna oblasť. Druhou je, že vedci z TUKE videli, akým spôsobom sme robili karantenizáciu osád na východnom Slovensku počas covidu a uvedomili si, koľko ľudí a techniky musí byť nasadených na stráženie ľudí v karanténe.

Zároveň si uvedomili, čo sa stane v prípade, ak po skončení pandémie koronavírusu príde napríklad ebola. Vo viacerých krajinách EÚ sa už stalo, že dovolenkári priniesli ebolu z Afriky. Vtedy by sme potrebovali konkrétne miesto na stráženie toho, aby sa nákaza nešírila ďalej.

Vedci preto prišli za nami, konkrétne za Výcvikovým centrom Lešť, s otázkou, či si v ich uzavretých priestoroch môžu projekt vyskúšať a či by sa ich odborníci na ňom zúčastnili. Prišli za nami aj preto, že sme opakovanie tvrdili, že ľudia porušujú zákaz pohybu pri výcvikoch vo vojenských priestoroch a chodia tam zbierať huby alebo sa bicyklovať.

Zatiaľ sme v štádiu vývoja. Prvotný nástrel projektu bude hotový najskôr niekedy koncom budúceho roka, keď, dúfajme, už covid nebude zásadným problémom a nebudeme potrebovať zlučovať ľudí.

Kotleba a Mazurek navyše hovoria o tom, že projekt bude rozdeľovať očkovaných a neočkovaných ľudí. O tom sa v projekte vôbec nehovorí, je to čisté klamstvo. Celé to postavili na zbieraní hlasov a strašení ľudí. Verím, že spravodlivosť si ich nájde.

Nejde však len o politický súboj, využitie témy opozíciou?

“ Hovoria o tom, že budeme mať svetelné body, ktoré budú detekovať unikajúcich ľudí z koncentračných táborov. Je to ďaleko za hranicou toho, čo som ochotný akceptovať. „ Jaroslav Naď, minister obrany

Politický súboj by to bol, keby sa verejne alebo neverejne opýtali, o čo ide. Vo videách, ktoré zverejnili, vyslovene tvrdia, že ideme vytvárať koncentračné tábory, do ktorých dáme nezaočkovaných ľudí.

Hovoria o tom, že budeme mať svetelné body, ktoré budú detekovať unikajúcich ľudí z koncentračných táborov. Je to ďaleko za hranicou toho, čo som ochotný akceptovať. Nemali žiadnu ambíciu spýtať sa na to nás či univerzity.

Zároveň hovorili, že sa na tom zúčastňujú Ozbrojené sily SR. Tie s projektom nemajú nič spoločné, robí to Výcvikové centrum Lešť.

Pán Kotleba je členom výboru pre obranu a bezpečnosť. Tam mi hovorí, ako som najlepší minister v histórii Slovenska a špičkový odborník. Potom ide von do pléna, kde o mne hovorí ako o americkom agentovi. To je politický boj.

Ale za to, ako hovorí, že ideme vytvárať koncentračné tábory, sa môže hanbiť.

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) musí do 15. októbra parlamentu odovzdať návrh na rozpočet. V prípade, že pripravovaný rozpočet nebude podľa vašich predstáv - hoci dve percentá HDP to určite nebudú - zvažujete podanie demisie?