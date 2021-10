Remišová žiada odstúpenie Kažimíra, Pellegrini verí jeho nevine

Kažimír by si mal podľa Remišovej vziať príklad z rakúskeho kancelára.

13. okt 2021 o 11:08 TASR

BRATISLAVA. Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír by si mal vziať príklad z rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza a odstúpiť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vyhlásila to vicepremiérka a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) počas stredajšieho stretnutia s novinármi. Reagovala tak na jeho obvinenie z úplatkov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Príde o funkciu? Čo pre Kažimíra znamená obvinenie Čítajte

"Ja si myslím, že pán Kažimír by mal odstúpiť sám. Videli sme to pri všetkých funkcionároch, nominantoch Smeru-SD, či už to bol špeciálny prokurátor, šéf finančnej správy a ďalší funkcionári," poznamenala ministerka a dodala, že je nenáležité, aby na čele nejakej inštitúcie bol niekto obvinený.

"Nemôžete mať guvernéra NBS, pri ktorom je podozrenie, že nosil niekomu úplatky," dodala. Vyzvala ho, aby odstúpil aspoň do času, kým sa celá vec nevyšetrí a súd nerozhodne o vine alebo nevine.

Na otázku, či Remišová bude iniciovať odvolanie Kažimíra, ak sám neodstúpi, ministerka odpovedala, že odvolať guvernéra národnej banky je podľa súčasnej legislatívy mimoriadne ťažké, ak nie nemožné.

„Preto apelujem na pána Kažimíra, aby si zobral príklad z rakúskeho kancelára Kurza, ktorý pri podozreniach jednoducho odstúpil z funkcie.

Pellegrini verí vyjadreniam guvernéra

Bývalý predseda vlády a líder strany Hlas verí vyjadreniam guvernéra Národnej banky Slovenska o jeho nevine.

Ako zdôraznil na dnešnej tlačovej konferencii, aj v tomto prípade platí prezumpcia neviny. Obvinenie totiž podľa neho ešte neznamená, že je človek vinný, preto by Peter Kažimír mal zatiaľ vykonávať svoju činnosť až do času, kým nebude vo veci definitívne rozhodnuté.

„Ja mu verím, pretože celé obvinenie je postavené na tvrdeniach jedného človeka, kajúcnika, ktorý má toho veľa za ušami a zjavne sa Petrovi K. mstí. Počkajme si, či sú tie obvinenia reálne alebo vykonštruované a či sa tu nezneužívajú kajúcnici na to, aby sa vykráglovala nejaká funkcia," doplnil Pellegrini.

Cíti sa nevinný

NAKA obvinila guvernéra NBS a exministra financií Petra Kažimíra z podplácania. Obvinenie má súvisieť s úplatkom pre vtedajšieho šéfa Finančnej správy Františka Imreczeho.

Informoval o tom portál aktuality.sk, ktorému to potvrdilo viacero nezávislých zdrojov. Peter Kažimír mal v korupčnom prípade podľa portálu zohrať úlohu kuriéra a priniesť vtedajšiemu šéfovi Finančnej správy Františkovi Imreczemu úplatok vo výške zhruba 50-tisíc eur.

Vypovedá o tom práve spomínaný Imrecze, ktorý je obvinený vo viacerých kauzách a spolupracuje s políciou.