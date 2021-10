Majetkové priznania verejných funkcionárov budú známe do konca októbra

Rozhodol o tom parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.

13. okt 2021 o 15:49 SITA

BRATISLAVA. Majetkové priznania politikov a ďalších verejných funkcionárov za rok 2020 zverejnia na webe Národnej rady SR do konca októbra tohto roka.

Rozhodol o tom parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Povedal to predseda výboru Boris Susko (Smer-SD).

Na webe nebudú podľa neho úplne všetky priznania, väčšina však áno. Ďalšie sa budú zverejňovať priebežne.

„Keď sú v majetkových priznaniach nejasnosti, tak sa požaduje od verejných funkcionárov doplnenie. Až potom sa spracúvajú. Čiže máme zopár takých, ktoré sa nám ešte nepodarilo po kontrole odkomunikovať, tie pôjdu priebežne,“ vysvetlil Susko.

Majetkové priznania verejných funkcionárov za rok 2019 zverejnili na webe národnej rady s oneskorením začiatkom apríla tohto roka. Zverejnenie trvalo takmer rok.

Doteraz bývala prax, že dokumenty o priznaných majetkoch sa zverejňovali na prelome júna a júla.

Dôvodom je, že parlament prijal v minulom volebnom období novelu ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.

Tá rozšírila počet osôb vo verejných funkciách, ktoré musia deklarovať svoje majetkové pomery parlamentnému výboru. Takto sa počet verejných funkcionárov zvýšil zhruba z 560 na viac ako 2 000 osôb.

Parlamentu so skenovaním dokumentov pomáha externá firma. „Tým, že je ich vyše dvetisíc, nestíhajú to robiť a hlavne, kontrola trvá veľmi dlho. Budeme sa snažiť skracovať tie časy na zverejnenie, ale radikálne to skrátiť asi nevieme,“ dodal Susko.

Majetkové priznania podávajú prezident SR, poslanci parlamentu, členovia vlády, vedúci ústredných orgánov štátnej správy, generálny prokurátor, špeciálny prokurátor, verejný ochranca práv, štátni tajomníci, riaditeľ SIS, primátori, župani, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne a členovia dozornej rady poisťovne, šéfovia verejnoprávnych médií RTVS a TASR, predseda a podpredsedovia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví či prezident Finančnej správy.